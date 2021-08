Kim Kardashian arată complet schimbată. Fanii cred că și-a scos implanturile din fesieri. Cum s-a fotografiat vedeta

În fotografia recentă, Kim apare îmbrăcată într-o pereche de colanți negri lungi și o bustieră neagră, de sport, cu părul prin în coadă, ținându-l în brațe pe fiul ei, Psalm. Vedeta în vârstă de 40 de ani are o siluetă suplă, pe care multe femei și-ar dori-o, iar fanii nu au putut trece cu vederea un detaliu.

Kim Kardashian, o nouă operație de micșorare a posteriorului?

Zona posteriorului pare mult mai mică decât în alte poze, iar mulți dintre urmăritorii ei i-au scris în comentarii: “Ți-ai micșorat posteriorul?”.

“Posteriorul ei pare atât de diferit”

“Ce s-a întâmplat cu posteriorul ei??”

Un chirurg plastician care a văzut postarea lui Kim Kardashian care a stârnit controverse a dorit să comenteze schimbările care sunt vizibile, declarând pentru punblicația OK!:

“Ceva a fost îndepărtat. Ori și-a scos implanturile din fesieri, ori i-a fost dizolvat fillerul, ori și-a făcut liposucție pentru a-și reduce mărimea posteriorului”, a declarant medicul estetician Mark Ho-Asjoe, potrivit The Sun.

“Diferența principală atunci când vine vorba de posteriorul lui Kim Kardashian este curba feselor, care acum e diferită în comparație cu alte poze cu ea din trecut”, a mai adăugat specialistul.

Evoluția lui Kim Kardashian până la “Regina Formelor”

Kim Kardashian, cea din 2006, care încă nu cunoscuse faima, iar familia ei încă nu începuse show-ul celebru, este diferită față de Kim din prezent care a ajuns să fie faimoasă la nivel international.

Până în 2013, Frumoasa brunetă a devenit “Regina Formelor”, în special după ce a postat un selfie cu ea, după naștere, arătându-le tuturor cât de suplă este.

Cu toate acestea, în 2014, lucrurile s-au schimbat complet și Kim a animat coperta revistei Paper, unde a apărut cu posteriorul operat la vedere, luând prin surprindere pe toată lumea. Abia în 2016, după ani și ani în care a negat că posteriorul ei a fost operat, Kim a recunoscut că s-a folosit de ajutorul medicilor care i-au injectat fillere în fese.

Kim Kardashian și relația cu fostul soț, Kanye West

Chiar dacă Kim Kardashian și Kanye West s-au despărțit și au intentat divorțul în februarie 2021, fosta soție a artistului a arătat că îl susține la lansarea celui de-al zecelea album al său.

Kim Kardashian și Kanye West au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul de peste ocean, având împreună patru copii. Cu toate acestea, relația lor s-a încheiat la începutul acestui an, iar Kim a vorbit pe larg despre motivele care au dus la separarea lor în serialul “Keeping Up with The Kardashians”.

După 7 ani de căsnicie, cei doi au pus punct relației lor, rămânând însă prieteni de vreme ce impart custodia celor 4 copii ai lor, North West, Chicago West, Saint West și Psalm West.

În ciuda tuturor episoadelor neplăcute prin care au trecut împreună de-a lungul mariajului lor, Kim i-a demonstrat lui Kanye că îi este alături și a mers la lansarea celui de-al zecelea album al său.

Bruneta frumoasă nu a mers oricum, ci a îmbrăcat o ținută răvășitoare, formată dintr-o salopetă roșie de piele, fiind complet asortată cu fostul ei soț. Kanye a purtat o geacă roșie, lucioasă și o pereche de pantaloni asortați, în timp ce pe față a avut o cagulă maro.

