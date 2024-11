Kim Kardashian și-a accesorizat ținuta de pe covorul roșu cu o bijuterie care a aparținut Prințesei Diana. Ce a creat nemulțumiri

Kim Kardashian este cunoscută pentru aparițiile sale controversate pe covorul roșu și nu numai. Și de această dată a încins spiritele. Iată ce a purtat.

Kim Kardashian are 44 de ani și este una dintre cele mai cunoscute figuri din Statele Unite ale Americii. Familia Kardashian a modelat imaginea femeilor în ultimii ani, impunând niște standarde greu de ținut - chiar și de femeile Kardashian.

Keeping Up with the Kardashians, care a ținut din 2007 până în 2021, le-a deschis oamenilor din toată lumea ușa casei familiei Kardashian. Ceea le-a adus faimă, bani, dar și critici nenumărate.

Kim Kardashian și-a accesorizat ținuta de pe covorul roșu cu o bijuterie care a aparținut Prințesei Diana. Apariția sa a întors toare capetele

De la primele apariții pe covorul roșu, până la cea mai recentă, Kim Kardashian a fost ținta nternauților de foarte multe ori. Alegerile vestimentare, accesoriile, toate sunt analizate în cel mai mic detaliu.

Sâmbătă, în Los Angeles, a avut loc gala LACMA Art+Film 2024, iar apariția lui Kim Kardashian a încins spiritele.

Kim a purtat o rochie albă cu un decolteu adânc, semnată de casa Gucci. Însă nu designul rochiei a stârnit controverse, ci bijuteria pe care a ales-o pentru a-și accesoriza ținuta.

Vedeta a purtat un colier cu o cruce care a fost purtat în trecut de Prințesa Diana. Prințesa Inimilor a fost fotografiată cu el la un eveniment caritabil din 1987.

Respectivul colier i-a aprținut lui Niam Attallah, un om de afaceri palestino-britanic, potrivit unei surse. Acesta i-ar fi împrumutat bijuteria Prințesei în anii ’80.

Kim Kardashian a achiziționat Crucea Attalah, realizată de Garrad în anii ’20 din ametiste pătrate și diamante tăiate circular, la o licitație în 2023. Aceasta a plătit aproape 200.000 de dolari și în acest weekend a fost prima oară când a purtat-o.

În ciuda entuziasmului său, internauții au găsit gestu nepotrivit, chiar vulgar. Ba mai mult, aceștia consideră că vedeta încearcă să se asocieze cu Familia Regală și cu alte figuri extrem de cunoscute de la Hollywood, temându-se că-și va pierde faima.

„A transformat-o în ceva vulgar”, a scris cineva.

„Kim este atât de disperată să fie ținută minte ca una dintre femeile celebre - Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Princess Diana etc. - și crede că poate să-și asigure un loc în top cu bani”, spune altcineva.

Aceasta nu este prima dată când vedeta poartă un adevărat simbol care a aparținut unei figuri importante. În 2022, Kim a purtat și rochia lui Marilyn Monroe la Met Gala. Valoarea rochiei se ridică la aproximativ 5 milioane de dolari, fiind cea mai scumpă rochie din lume, potrivit unei surse.

Rochia a fost creată de Jean Louis și valora în 1962 aproximativ 12.000 de dolari. Aceasta a fost expusă într-un muzeu din Orando, Florida.

Și atunci a fost aspru criticată, mai ales că articolul vestimentar a părut a fi deteriorat la finalul serii. Multe voci au susținut că silueta vedetei nu îi permitea să poarte rochia respectivă. Asta chiar dacă Kim a ținut o dietă drastică timp de trei săptămâni pentru a o îmbrăca.