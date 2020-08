Kira Hagi, apariție fabuloasă, într-o rochie de mireasă veche de 100 de ani! Cât de bine seamănă cu tatăl ei - FOTO

Fiica lui Gheorghe Hagi a făcut această fotografie în cadrul unui proiect al societății culturale „Aromânii“ din Bucureşti, pentru a promova tradiţiile culturii din care provine.

Proiectul „Women from different cultures through the eyes of makeup“, de reprezentare a femeilor aromâne, a început cu Kira Hagi.

Kira este îmbrăcată cu o rochie de mireasă veche de un secol, purtată de bunica unei alte Kire celebre printre aromâni, Mantsu, care în prezent trăieşte în Germania.

„Cine să gândea că după 100 de ani hainele bunicii mele o să fie purtate de o armână modernă, o altă Kiră. În aceste haine a fost mireasă bunica mea. Este o altfel de ducere înainte a culturii româneşti. Hainele, cuvintele, cântecele sunt memoria noastră istorică. Nu piere pădurea când cresc vlăstarii. Noi, armânii din România, care ne-am părăsit locurile natale, nu am lăsat să se piardă tot ceea ce al nostru“, a scris pe Facebook poeta aromână Kira Mantsu.