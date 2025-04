Cum se simte Bella Santiago, la două luni de la operația la genunchi. Fosta concurentă de la Power Couple s-a accidentat la schi

Bella Santiago a vorbit despre starea ei de sănătate, la două luni de la operația la genunchi. Fosta concurentă de la Power Couple România sezonul 2 s-a accidentat grav la schi, unde se afla alături de soțul și fiica ei.

Bella Santiago trece printr-o recuperare dificilă după incidentul de la schi. Vedeta a ajuns pe masa de operație după ce a suferit o întindere de ligament. Deși a avut piciorul în ghips, artista nu a scăpat de intervenția chirurgicală.

Se pare că acesteia i s-a blocat piciorul atunci când a stat mai multe ore pe scaunul unui salon. Odată ajunsă la spital, medicii au decis că este cel mai bine ca această să intre în operație.

„Am fost la Power Couple și nu am pățit nimic și am ajuns în țară. Am zis că vreau la munte și uite ce am pățit… Fetița mea s-a panicat și a dat peste mine, a trecut printre picioarele mele. M-am accidentat pe data de 29 ianuarie la schi. Am făcut o întindere de ligament. Ea este salvată și nu a pățit nimic, dar știți cum se spune, mama suferă mereu pentru copilul ei”, a spus fosta concurentă de la Power Couple România, sezonul 2, potrivit viva.ro.

Cum se simte Bella Santiago, la două luni de la intervenția chirurgicală de la genunchi

Bella Santiago a scos la iveală detalii despre starea ei de sănătate, la două luni de la intervenția chirurgicală de la genunchi. Aceasta a dezvăluit că se simte bine, însă recuperarea după operație este foarte grea.

„Nu am stat în ghips. La două săptămâni de recuperare de la accidentul la schi m-am dus la salon să-mi pun unghii și am stat patru ore și mi s-a blocat genunchiul. M-am speriat foarte tare și m-am dus la spital. Toți doctorii au zis că trebuie operat piciorul pentru că e meniscul rupt și a ieșit la RMN că nu era meniscul problema.

Ca să fie sigur medicul m-a operat; mi-a deschis genunchiul și doar a curățat. Recuperarea este mult mai grea decât operația, așa că, dacă aveți probleme la picior și e doar întindere de ligament, să nu vă operați”, a mai spus fosta concurentă de la Power Couple România sezonul 2, conform sursei citate mai sus.

Bella Santiago și Nicu Grigore au ajuns până în semifinala Power Couple România sezonul 2

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au avut parte de o experiență de neuitat la Power Couple România sezonul 2. Cei doi au avut șansa să își depășească limitele fizice și psihice în cadrul unor probe neașteptate, în Malta.

Artista și partenerul său au demonstrat tuturor că locul lor este în competiția reality show-ului. Aceștia au format un cuplu ambițios și competitiv în emisiune.

Deși s-au descurcat foarte bine la majoritatea misiunilor, Bella Santiago și Nicu Grigore au ajuns până în semifinala sezonului 2 Power Couple România. Finaliștii au fost Robert și Elena Tudor, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, DOC și Anca Munteanu.

La final, marele premiu a fost câștigat de magicianul Robert Tudor și soția lui.