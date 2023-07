La ce facultate a intrat Andrada Precup, câștigătoarea nevăzătoare de la X Factor 2020

În urmă cu doar câteva zile, câștigătoarea X Factor 2020 și-a anunțat urmăritorii la ce facultate a fost admisă, într-un mesaj din care i se poate citi fericirea din glas. Iată unde va studia Andrada Precup!

Andrada Precup a fost una dintre concurentele care i-a cucerit pe jurații X Factor 2020, dar și pe telespectatori cu timbrul său vocal și povestea de viață.

Făcând parte din echipa lui Ștefan Bănică, aceasta a câștigat ediția din acel an, dar și premiul în valoare de 50.000 de euro. Iată la ce facultate a ales să studieze, după ce a trecut cu brio examenul de Bacalaureat!

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020. Cu ce performanță se mândrește tânăra

La ce facultate a fost admisă Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020

Andrada Precup și-a anunțat urmăritorii de pe Facebook că a terminat cu brio liceul, iar, acum, urmează o nouă etapă în viața ei, căci, din toamnă, va fi studentă. În aceeași postare, câștigătoarea X Factor 2020 a precizat că a fost admisă la Conservator, ceea ce înseamnă că își va urma pe mai departe pasiunea:

„O etapă frumoasă s-a încheiat! Am reușit să iau Bacalaureatul cu brio, iar astăzi am aflat rezultatele admiterii la Conservator. O nouă etapă va începe de la 1 octombrie, dar până atunci… vacanțăăăăă”, a scris Andrada Precup pe contul personal de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce mesaj emoționant scria Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020, după terminarea liceului

Andrada Precup a redactat un mesaj înduioșător cu prilejul terminării liceului, în care le-a mulțumit celor care i-au fost alături, au călăuzit-o și au auvut răbdare cu ea:

„Timpul a trecut, iar eu am ajuns la finalul celor patru ani de liceu. Ieri dimineață, mă pregăteam să merg la școală ca într-o zi obișnuită, dar când am pășit pe scena colegiului și am ascultat discursurile colegilor, profesorilor și doamnelor director, am realizat că s-a încheiat o nouă etapă. Le mulțumesc tuturor profesorilor, pentru că s-au adaptat la stilul meu de lucru, pentru că mi-au oferit sprijin de fiecare dată, dar nu în ultimul rând, îi mulțumesc doamnei Dana Bartzer, pentru că a pășit cu mine pe drumul cunoașterii, pentru că mi-a fost alături de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că m-a ajutat să evoluez și să îmi pun toate atuurile în valoare. Aici, în familia Enescu, așa cum spune doamna directoare, am întâlnit o a două mamă. Acum, știu că atunci când mi se va face dor, mă voi întoarce acasă la Enescu, dar și acasă la SPDV, școala în care am crescut și în care m-am simțit ca într-o familie.”, scria Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020 pe contul personal de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015, a fost suspectat cu cancer pentru a treia oară. Cum se simte acum artistul