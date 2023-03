La ce intervenție estetică are de gând Oana Roman să apeleze. A dezvăluit că o amână de ceva vreme: „Plec la spital”

Oana Roman își documentează de ceva vreme pe rețelele de socializare întregul proces de slăbire, pe care l-a început în urmă cu câțiva ani. Recent, vedeta TV a dezvăluit că este pregătită pentru pasul urmărtor și că are de gând să apeleze la o intervenție estetică pe care a tot amânat-o. Iată despre ce e vorba!

Oana Roman urmează să apeleze la o intervenție estetică. Despre ce este vorba

Oana Roman le-a povestit urmăritorilor săi că va călca în curând pragul medicului estetician pentru abdominoplastie, o intervenție care vizează abdomenul, făcându-l mai ferm și eliminând totodată surplusul de grăsime și pielea în exces.

După ce a reușit să slăbească în mod considerabil, vedeta TV își întreține periodic reușita și cu ajutorul mai multor proceduri realizate la saloanele de specialitate. Recent, aceasta a luat o nouă decizie în ceea ce privește îmbunătățirea aspectului său fizic, după ce a amânat intervenția pentru mai mulți ani. Procedura se realizează sub anestezie generală, iar Oana Roman a ajuns la spital și pentru câteva analize în plus.

„Plec la spital. Mă duc pentru a face un rând de analize de sânge și ecografie abdominală. Pentru că eu fac analize de două ori pe an și mă pregătesc să fac totuși acea operație de abdominoplastie pe care o tot amân de câțiva ani și pe care sper s-o fac în această primăvară'', a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

La ce proceduri estetice a apelat Oana Roman de-a lungul timpului

Oana Roman a avut parte de o transformare spectaculoasă, de-a lungul anilor, luptând cu toate armele împotriva kilogramelor în plus. Vedeta a dezvăluit că a investit sume mari de bani pentru aspectul fizic, apelând totodată la mai multe proceduri de remodelare corporală pentru a ajunge la rezultatul mult dorit.

„La operații estetice nu m-am gândit, dar eu am reușit să slăbesc foarte multe făcând câteva proceduri de remoderare corporală, ceva bani am investit în chestia asta, nu am stat să mă gândesc la o sumă anume, important este să faci cu măsură ce trebuie la momentul oportun. Aveam o perioadă când cheltuiam foarte mulți bani pe haine și pe accesorii'', declara Oana Roman în urmă cu ceva vreme, pentru Antena Stars.

„Sunt mândră de transformarea fizică pe care am început o în 2019. Am ales procedurile de remodelare corporală cu cele mai performanțe aparate de pe piață.

Am început cu criolipoliză, cu care an slăbit, după 3 ședințe pe zonă, în jur de 12 cm în talie și șolduri.

În paralel am făcut tratament cu Velashape 3 pentru tonifierea pielii iar mai nou am făcut proceduri cu Viora tot pt fermitatea pielii și atenuarea celulitei, iar pentru vergeturi aparatul Biodermogenesi este absolut genial. Rezultatele sunt vizibile și de necontestat. Am ținut și țin încă și dietă dar voi face o postare separată pe subiect”, dezvăluia Oana Roman recent și pe rețelele de socializare.

