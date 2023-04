Larisa Iordache, rochia cu decolteu generos care i-a lăsat la vedere bustul. Cum s-a pozat fosta concurentă de la America Express

Larisa Iordache a făcut furori în mediul online cu o imagine provocatoare. Gimnasta a pus pe jar publicul masculin după ce s-a fotografiat într-o rochie cu decolteu abisal, care i-a scos în evidență atuurile fizice.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta concurentă de la America Express - Drumul Aurului este posesoarea unui trup de invidiat. Din aparițiile sale televizate și din mediul online se poate observa că îi stă bine în orice ținută.

Cât de bine arată Larisa Iordache într-o rochie care îi lasă la vedere bustul generos

De curând, Larisa Iordache a acaparat toate privirile fanilor de pe Instagram cu aspectul său fizic. Gimnasta a publicat în mediul online o imagine din cabina de probă care nu a putut să treacă neobservată.

Nici piesa vestimentară pe care a îmbrăcat-o nu a fost trecută cu vederea. Rochia neagră i-a lăsat la vedere bustul generos, talia de viespe, umerii goi și superbele trăsături ale feței.

Imaginea publicată de sportivă a generat mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Se pare că fosta concurentă de la America Express - Drumul Aurului a reușit să încingă atmosfera de pe rețelele sociale cu postarea ei.

„Foarte frumoasă!”, „Ești o păpușică” sau „Ești foarte sexy”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce spune Larisa Iordache despre operațiile estetice

Larisa Iordache este o persoană foarte asumată și sincer, mai ales când vine vorba despre viața ei personală. În urmă cu ceva timp, gimnasta a vorbit despre operațiile estetice și criticile care i-au fost aduse după ce și-a pus acid hialuronic în buze.

„Nu mai pun la suflet, poate mulţi oameni critică asta pentru că nu au altceva de făcut. Sau, pur şi simplu, găsesc de cuviinţă să-şi verse frustrările şi răutăţile pe reţelele de socializare. Cred că e, în primul rând, o pierdere foarte mare de timp şi de energie. Eu sunt o persoană asumată, îmi asum postările de pe paginile mele şi orice fac în viaţa mea personală, în viaţa mea de zi cu zi. Dacă eu pun o fotografie, mă gândesc, clar, înainte, la reacţii. Dacă aleg s-o fac, este pentru că aleg să fiu eu, nu pozez în altcineva.

Asta sunt şi indiferent de critici, eu aleg să nu mă dezic de personalitatea mea şi să fac exact ceea ce mă face pe mine fericită. Şi cred că despre asta e viaţa. Am ales să-mi fac aceste îmbunătăţiri, eu aşa le consider, pentru că am crezut că am nevoie de ele. Dacă o să consider că am nevoie şi de altele, le voi face. Pentru că sunt o persoană independentă, din toate punctele de vedere, şi nu mă văd obligată să dau socoteală nimănui”, a declarat Larisa Iordache, potrivit adevărul.ro.

