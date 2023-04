Laura Lavric, de neînfricat la cei 76 de ani. Cum se apără solista, singură, la nunțile la care merge: „I-am pus la punct”

Cei doi formează o echipă pe cinste și, chiar dacă fiul ei o sprijină pe oriunde pleacă, când vine vorba de conflicte sau situații neprevăzute, artista se descurcă și singură, așa cum recunoaște chiar ea.

Ce a pățit Laura Lavric la evenimentele la care merge să cânte. La 76 de ani, nu-i este teamă de „oamenii obraznici”

Într-un interviu acordat pentru Impact.ro, îndrăgita artistă a povestit că are ac de cojocul „oamenilor obraznici” pe care-i întâlnește la nunți. La cei 76 de ani, vedeta, originară din Moldova, este neînfricată și le poate da o lecție dură celor care nu o respectă.

„O să plecăm (n.r. cu fiul) și în Belgia, avem niște spectacole, pentru Diaspora, pentru românii stabiliți acolo. Victor, fiul meu, mă ajută, îmi știe repertoriul, îmi pune piesele după care cânt. La petreceri, eu nu am orchestra mea, ca alți artiști, așa că fiecare se descurcă cum poate.

E mai bine că sunt cu cineva din familie, dar nu ca să mă apere. Eu nu am nevoie de bodyguarzi, mă pot descurca și singură, sunt bodyguardul meu. Am pățit-o, pe la nunți, bineînțeles, cu oameni obraznici, dar n-am stat degeaba, i-am pus la punct.

Păi, dacă un bărbat se joacă cu cuvintele jignitoare, atunci răsplata nu e joacă, e serioasă, din partea mea”, a spus Laura Lavric, pentru Impact.

De ce a divorțat Laura Lavric de fostul soț

Interpreta de muzică populară a făcut câteva dezvăluiri, în trecut, despre fostul soț. Artista a recunoscut că nu s-a căsătorit din dragoste, ci a avut un motiv din interes pentru a face rost de o locuință. De-a lungul mariajului, bărbatul devenise inclusiv violent, ceea ce a determinat-o să pună stop căsniciei și să divorțeze, acum mai bine de 25 de ani.

„Cei de la Ansamblu mi-au spus: «Dacă te căsătorești, îți dăm apartament, dacă nu, îți dăm garsonieră.» Iar eu, când am auzit… La mine nu a fost o căsătorie din dragoste. Pentru mine a fost pentru că trebuia să mă mărit. Fostul meu bărbat era de-o comoditate bolnăvicioasă. Vreau să spun că așa ceva nu se poate.

Fostul meu bărbat m-a și jignit spunându-mi «Ce ai, să ajungi tu ca Maria Tănase? Că și așa n-ai talent». Jigniri din acestea pe care eu nu le-am uitat.

A spus cuvinte și mai urâte, dar nu pot să le zic. Când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras 10. Eu nu suport violența. M-a jignit și asta a fost cea mai mare violență', a dezvăluit artista, la un post TV, scrie Viva!.

Vedeta nu s-a mai recăsătorit niciodată, deși are admiratori.

„Destinul! Nu poți să-l păcălești niciodată! Ce ti-e scris în frunte e pus. Și dragostea este un destin. Eu am mai avut câte o relație, că sunt despărțită de 25 ani. Am avut o cunoștință din New York care era inginer la fabrică de avioane, nu era însurat, un bărbat bine, era din Cluj, mi-a propus să rămân acolo.

Eu? Niciodată! Nu l-am iubit. Până la urmă, știi ce rezistă? Înțelegerea și proiectele pe care vrei să le faci împreună, ajutor reciproc. Dragostea oricum dispare că nu poți să iubești că la 20 ani”, a mai povestit Laura Lavric, conform sursei citate.

