Laura Lavric urmează să fie operată. Ce se întâmplă cu solista de muzică populară

Laura Lavric, în vârstă de 77 de ani, a transmis că va fi supusă unei operații și va lipsi de pe scenă o perioadă. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă solista de muzică populară!

Potrivit Cancan, Laura Lavric va fi supusă unei intervenții chirugicale la finalul acestei luni. După operația pe care o va suferi la șold, cântăreața de muzică populară va fi nevoită să lipsească de pe scenă cel puțin două luni.

Laura Lavric va fi nevoită să stea două luni departe de scenă

Potrivit Cancan, în urmă cu câteva luni, Laura Lavric a fost fotografiată în timp ce se deplasa cu ajutorul unui cadru metalic, fapt ce a stârnit îngrijorarea fanilor îndrăgitei soliste. Cântăreața de muzică populară a mai fost suspusă deja la o primă operație la șold, iar acum va urma a doua, la celălalt șold. Ea va fi operată la Spitalul de Ortopedie „Foișor” din Capitală, de același medic la care au ajuns și colegii săi de breaslă Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu.

Contactată pe marginea acestui subiect, Laura Lavric a confirma informația pentru Cancan, însă nu a dorit să ofere și alte detalii despre intervenția chirurgicală la șold.

„Da, mă operez. Nu vreau să dau alte detalii.”, a declarat aceasta pentru sursa citată mai sus.

Recuperarea după o astfel de intervenție chirurgicală durează, în general, două luni.

De ce a divorțat Laura Lavric de fostul soț

Laura Lavric a făcut, în urmă cu mai mult timp, câteva dezvăluiri despre fostul soț. Interpreta de muzică populară a recunoscut că nu s-a căsătorit din dragoste, ci pentru a face rost de locuință. De-a lungul timpului, bărbatul devenise violent, ceea ce a determinat-o să pună capăt căsniciei și să divorțeze.

„Cei de la Ansamblu mi-au spus: <<Dacă te căsătorești, îți dăm apartament, dacă nu, îți dăm garsonieră>>. Iar eu, când am auzit… La mine nu a fost o căsătorie din dragoste. Pentru mine a fost pentru că trebuia să mă mărit. Fostul meu bărbat era de-o comoditate bolnăvicioasă. Vreau să spun că așa ceva nu se poate. Fostul meu bărbat m-a și jignit spunându-mi: <<Ce ai, să ajungi tu ca Maria Tănase? Că și așa n-ai talent>>. Jigniri din acestea pe care eu nu le-am uitat. A spus cuvinte și mai urâte, dar nu pot să le zic. Când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras zece. Eu nu suport violența. M-a jignit și asta a fost cea mai mare violență.”, a dezvăluit artista la un post TV, citată de Viva.

Deși a avut admiratori, Laura Lavric nu s-a recăsătorit.

„Destinul! Nu poți să-l păcălești niciodată! Ce ți-e scris în frunte e pus. Și dragostea este un destin. Eu am mai avut câte o relație, că sunt despărțită de 25 ani. Am avut o cunoștință din New York care era inginer la fabrică de avioane, nu era însurat, un bărbat bine, era din Cluj, mi-a propus să rămân acolo. Eu? Niciodată! Nu l-am iubit. Până la urmă, știi ce rezistă? Înțelegerea și proiectele pe care vrei să le faci împreună, ajutor reciproc. Dragostea oricum dispare că nu poți să iubești ca la 20 ani.”, a mai povestit Laura Lavric, potrivit sursei citate mai sus.