Lavinia Pîrva, apariție de senzație la concertul lui Ștefan Bănică. Soția artistului a strălucit într-o rochie mulată

Spectatorii care au participat la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică au avut parte de o mulțime de surprize. Soția artistului a cântat împreună cu el o melodie foarte cunoscută.

Ștefan Bănică a fost alături de familie pe scena concertului aniversar de Crăciun de 20 de ani. Artistul a cântat acompaniat la pian de fiica sa, Ana Violeta, a făcut un duet impresionant cu fiul său cel mare, Radu Ștefan Bănică, iar soția lui a fost și ea prezentă la concert.

Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă la concertul lui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva a dansat și a cântat alături de soțul ei. Frumoasa brunetă a pășit pe scenă într-o rochie roșie, mulată, care i-a pus formele în evidență. Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au dansat îmbrățișați și au cântat celebrea piesă a artistului „Doar un Crăciun cu tine”.

„Emoție, magie, suspans, lacrimi de bucurie, iubire, pasiune, nostalgie si multe alte emoții pe care nu le pot exprima în cuvinte. Asta am simțit aceste zile cântând alături de Ștefan Bănică în concertul aniversar de Crăciun, 20 ani!”, a scris Lavinia Pîrva pe rețelele sociale, în dreptul unei fotografii în care apare alături de soțul ei pe scenă.

Lavinia Pîrva s-a bucurat de aplauzele spectatorilor vizibili încântați să o vadă pe scenă alături de soțul ei. Momentul a fost unul extrem de senzual, iar dragostea celor doi soți s-a putut citi din privirile și gesturile tandre.

Ștefan Bănică și invitații săi au făcut un show de excepție pe scena Sălii Palatului în cele 4 zile de concert. Fanii lui Ștefan Bănică au avut parte de un amalgam de sentimente. De la momente pline de energie, până la momente extrem de emoționante, Ștefan Bănică a făcut un show memorabil, de care publicul s-a bucurat și a răsplătit cu ropote de aplauze.

„Concertul de Crăciun înseamnă mult mai mult decât un concert, atât pentru mine și echipa mea, cât și pentru public. În acești 20 de ani viețile noastre s-au schimbat. Au apărut copiii noștri. Ștefan s-a năsuct în anul în care am început concertele. El e primul copil al Sălii Palatului. Nu regret nicio secundă din ce am trăit. În momentul în care am conștientizat că am acești copii minunați m-am transformat într-un fel și mi-am dat seama care sunt prioritățile. În acești 20 de ani cu noi au crescut niște generații”, a spus Ștefan Bănică pentru Observator, potrivit observatornews.ro.

