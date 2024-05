Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr au îmbrățișat discreția în relația lor de la începutul căsătoriei din 2017. Recent, zvonurile despre o posibilă despărțire au fost lămurite de către artista însăși.

După mai bine de zece ani de iubire, cei doi formează încă un cuplu solid. Cu toate acestea, o lipsă aparentă a verighetelor a stârnit speculații.

Lavinia Pîrva, primele declarația despre situația dintre ea și Ștefan Bănică, după zvonurile că ar divorța Ce a ținut să precizeze

Într-un interviu pentru viva.ro, Lavinia Pîrva a explicat că prezența sau absența inelului nu definește legătura lor, ci valoarea este dată de încredere, respect și multă iubire. Ea a subliniat că ideea că fiecare partener este liber este esențială în relația lor.

„Verigheta este, în primul rând, în sufletul meu și de acolo nu o poate lua nimeni niciodată, pentru mine nu are o importanță atât de mare dacă este sau nu pe deget. Uneori este, alteori nu, dar asta este irelevant. Relația noastră se bazează pe încredere, respect, spațiu, pasiune și multă iubire. Eu am pornit mereu de la această idee: «nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu deține pe nimeni»”, a declarat Lavinia Pîrva.

Chestionată cu privire la sentimentele de gelozie, având în vedere popularitatea și farmecul lui Ștefan Bănică jr, Lavinia a evidențiat încrederea pe care o are în soțul ei. Ea a recunoscut că inițial a fost afectată de speculațiile media, dar și-a găsit echilibrul în acceptarea sinelui și înțelegerea că adevărul iese la suprafață în timp.

„Întrebarea ta nu mă supără, este probabil pe buzele multor femei. (râde) Ștefan este unul dintre cei mai frumoși, șarmanți și eleganți bărbați din țară, nu că o spun eu, ci se vede cu ochiul liber și, cu siguranță, are multe admiratoare în toate colțurile țării. Dacă eu aș fi fost geloasă, probabil nu ar fi avut cum să reziste relația noastră. Ar fi însemnat ca mereu să fiu în gardă și să pierd din vedere alte lucruri care ne-au adus împreună. Dar asta și datorită lui, niciodată nu m-a pus în situația de a simți un lucru care m-ar fi putut deranja”, a declarat Lavinia Pîrva pentru sursa mai sus-menționată.

În ciuda etichetelor greșite care i-au fost atribuite în trecut, Lavinia a învățat să nu se lase afectată de vorbele rele și să-și valorizeze propria autenticitate. Ea consideră că aceste experiențe au fost o lecție importantă de autocunoaștere și de priorizare a lucrurilor cu adevărat semnificative.

„A fost o perioadă în care m-a afectat teribil faptul că eram pe prima pagină, ani la rând, cu o etichetă care nu era a mea. Dar nu am simțit însă niciodată nevoia să demonstrez nimănui lucruri pentru a schimba asta. Realizam încă de atunci că este în zadar, că gura lumii nu o astupă nimeni, iar presa caută senzaționalul. Am realizat că lucrurile reale se descoperă în timp. Pentru mine, acest lucru a însemnat o mare lecție în evoluție, în a mă cunoaște cu adevărat, mi s-a dat șansa prin asta să înțeleg ce contează cu adevărat și am mai înțeles cât de bine este să fii bine tu cu tine, să știi cine ești și să nu fii nevoit, din cauza unui orgoliu exacerbat, care provine dintr-o lipsă de încredere, să demonstrezi cuiva ceva”.