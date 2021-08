Leigh-Anne Pinnock și Perrie Edwards, cele două colege din aceeași trupă de muzică, Little Mix, au devenit mămici la doar câteva zile distanță. Bucuria este mare pentru fiecare. Leigh-Anne Pinnock și-a dorit nespus să fie mamă și a postat fotografii cu ea însărcinată pe Instagram în care spunea că abia așteaptă să îl țină în brațe pe cel mic. Acum... ține doi copii în brațe, nu unul singur.

Leigh-Anne Pinnock, din trupa Little Mix, și iubitul ei, Andre Gray, au devenit părinți de gemeni. Prima fotografie cu bebelușii

Leigh-Anne Pinnock, membră a trupei britanice Little Mix, a născut de curând. Cântăreața în vârstă de 29 de ani și logodnicul ei, fotbalistul Andre Gray, au devenit părinți de gemeni, conform BBC. Cei doi au postat deja o fotografie pe Instagram cu copiii lor. Li se văd doar piciorușele, ce e drept. Poza este alb-negru și are atașat următorul mesaj: "Am cerut un miracol, însă am primit două... 🥺🖤 Bebelușii noștri sunt aici. 😍🖤16/08/21".

Leigh-Anne Pinnock și partenerul ei s-au logodit în mai 2020, iar acum au parte de cele mai frumoase zile din viața lor, pentru că au devenit părinți. Întâmplarea face ca Leigh-Anne Pinnock și colega ei de trupă, Perrie Edwards, să devină mame la doar câteva zile distanță.

Perrie Edwards, din trupa Little Mix, a născut. Cântăreața și iubitul ei, Alex Oxlade, au devenit părinți pentru prima dată

Cântăreața Perrie Edwards din trupa Little Mix și iubitul ei, care este, de asemenea, fotbalist, Oxlade-Chamberlain de la Liverpool, au devenit și ei părinți pentru prima dată.

Perrie Edwards anunța cu mare bucurie în mai, pe Instagram, că va deveni mamă. Totul se întâmpla la doar câteva zile după ce colega ei de trupă, Leigh-Anne Pinnock, a făcut publică propria sarcină.

Iată că a venit și momentul mult așteptat, când cel mic a venit pe lume. Perrie Edwards și Oxlade-Chamberlain au devenit părinți pentru prima dată, a relatat CNN. Cântăreața a anunțat pe Instagram că a născut, acolo unde a publicat și două fotografii alb-negru cu bebelușul, alături de un mesaj: "Bine ai venit, bebelușule 21/08/21 ♥️".

Bebelușul abia născut apare în fotografii, însă nu i se observă decât o parte din chip. În cea de-a doua poză, apar piciorușul copilului și o mână de bărbat, cel mai probabil mâna tatălui lui, fotbalistul Alex Oxlade. Și acesta a publicat pe Instagram, de altfel, același mesaj pe care l-a scris și cântăreața trupei Little Mix, alături de două fotografii alb-negru, dintre care cea de-a doua e diferită de cea postată de Perrie Edwards.

Fanii și apropiații le-au lăsat celor doi foarte multe mesaje de apreciere și de bucurie. Inclusiv colega de trupă, Leigh-Anne Pinnock, i-a scris lui Perrie Edwards: "Sunt atât de mândră de tine și te iubesc atât de mult! Ce îngeraș".

Cântăreața Perrie Edwards și fotbalistul Alex Oxlade-Chamberlai de la Liverpool au amândoi 28 de ani. Ei sunt împreună din ianuarie 2017. Momentan, aceștia au postat în online doar aceste fotografii cu bebelușul lor, dar fără să menționeze sexul acestuia și nici ce nume va purta, a relatat CNN.

