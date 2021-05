Lena Headey, de nerecunoscut fără machiaj. Adevărul despre chipul celebrei Cersei din Game Of Thrones

Lenei Headey, actrița care i-a dat viață lui Cersei din Game of Thrones, s-a schimbat foarte mult în ultima vreme.

Rolul lui Cersei din Game of Thrones i-a adus actriței celebritatea pe care o visa și i-a evidențiat a senzualitatea și frumuseța. Era considerată una dintre cele mai frumoase spectaculoase femei în urmă cu câțiva ani, însă acum este total schimbată.

Ea a atins inima multor oameni cu felul său de a fi, cu talentul său remarcabil, dar și fatorită aspectului lipsit de imperfecțiuni.

Atunci când nu se lasă pe mâna specialiștilor, Cersei este greu de recunoscut, deși își păstrează trăsăturile excepționale, este foarte diferită de felul în care s-a consacrat.

Actrița a jucat în numareoase producții cinematografice, printre care: Waterland, în 1992, The Brothers Grimm în 2005, 300 - Eroii de la Termopile în 2007, The Red Baron, în 2008, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, în 2008-2009, 300 - Ascensiunea unui imperiu, în 2014. Game of Thrones, 2011-2019.

Rolul actriței în Game of Thrones este o regină, care, după sinuciderea fiului ei cel mic, își însușește tronul, fiind proclamată Cersei din Casa Lannister, Prima pe Numele Ei, Regină a Andalilor și a Primilor Oameni, Protectoare a Celor Șapte Regate. Personajul este unul care obține avantaje prin intermediul frumuseții sale. Actrița a mărturisit că Cersei a fost de departe cel mai sexy personaj din serial.

Cu cine s-a iubit Lena Headey

Actrișa Lena Headey a fost căsătorită în perioada 2007-2011 cu muzicianul irlandez Peter Loughran și au împreună un băiat pe nume Whylie. Apoi actrița a vut o relație cu Jerome Flynn, colegul său din Game of Thrones, de care s-a despărțit în 2014 și a început o relație cu producătorul Dan Caden, cu care s-a căsătorit a făcut o fetiță pe nume Teddy, în 2015. În 2018 s-au căsătorit, dar au divorțat un an mai târziu. Acum, actrița are o relație cu actorul Marc Menchaca, cunoscut din serialul „Ozark'.

„Are o relație înfloritoare cu Marc și nu mai vede niciun rost să rămână în Marea Britanie. Dan este încă afectat de divorț și este îngrijorat că nu își va mai putea vedea fetița la fel de des după ce Lena se va muta din Marea Britanie", spunea o sursă pentru The Sun, în urmă cu câteva luni.