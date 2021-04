Primele imagini din spin off-ul serialului "Game of Thrones". Cum au fost surprinși actorii

"Game of Thrones" a făcut furori în rândul populație în anul 2011, iar acum spin off-ul producției este mai așteptat ca niciodată. Serialul „House of the Dragon" este un spin off al seriei de succes "Urzeala Tronurilor", iar filmările sunt în toi.

Fanii sunt foarte nerăbdători să afle contiunarea poveștii, mai ales că finalul nu a fost unul la care se așteptau. Serialul „House of the Dragon" este unul extrem de așteptau, unde acțiunea se petrece cu 300 de ani înainte de tot ce s-a întâmplat în cele 8 sezoane.

Primele imagini din spin off-ul serialului "Game of Thrones"

De curând s-a început filmările pentru „House of the Dragon", iar actorii au fost surprinși pe plajă, locul în care au avut de filmat o parte a secvențelor. Matt Smith și Emma D'Arcy au fost fotografiați în timp ce vorbeau și se pregăteau intens să intre în pielea persoajelor.

Cei doi actori îi va interpreta pe Daemon Targaryen și Rhaenyra Targaryen, iar transformarea este una spectaculoasă. Matt Smith, în vârsta de 38 de ani, a fost surprins cu o perucă blondă și lungă, cizme înalte până la genuchi și o jachetă neagră, iar actrița a fost văzută într-o rochie roșie și lungă, care i se potrivea perfect.

Actrița seamănă izbitor de mult cu Emilia, cea care a jucat-o pe Daenerys Targaryen în Game of Thrones, coafura îndrăzneață fiind principalul detaliu care le face pe cele două celebrități să se asemene.

În ultimele zile au apărut tot felul de speculații în ceea ce privește locurile în care vor avea loc filmările pentru acest spin off, însă acestea au loc la castelul medieval de pe Muntele Sf. Mihail din Cornwall. Locația are o vedere spectaculoasă asupra Mării Nordului, iar plaja este de-a dreptul fabuloasă.

Echipa de producție din spatele serialului a primit permisiunea deplină a familiei care încă locuiește în zona superioară a castelului să filmeze acolo, relatează dailymail.

„House of the Dragon" va avea loc cu aproximativ 300 de ani înainte de seria "Game of Thrones", care s-a încheiat în 2019, iar din distribușia serialului vor face parte vedete celebre, precum Olivia Cooke.

Se confirmase deja că filmările pentru spin off-ul serialului vor începe în primăvara anului 2021 și vor fi filmate în Marea Britanie, la Leavesden Studios, deținută de Warner Bros. Echipele de filmat au fost văzute pentru prima dată la Muntele Sf. Mihail săptămâna trecută și la Penhale Camp, lângă Newquay.

În ceea ce privește premierea noului serial, se speculează faptul că „House of the Dragon" o să apară în anul 2022, iar fanii producției nu mai au mult de așteptat.