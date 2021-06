Lidia Buble a împlinit 28 de ani. Ce a apărut pe pagina vedetei de Instagram, în timp ce ea se află la filmările Asia Express

În timp ce artista se confruntă cu provocările competiției Asia Express, pe pagina ei de Instagram a apărut o serie de imagini care o înfățișează pe Lidia Buble în momente ale aventurii vieții sale. Lidia Buble a împlinit 28 de ani, iar de ziua sa se află împreună cu Estera, sora ei, în Asia Express.

„De 28 de ani trăiesc intens. O aniversare plină de aventură și necunoscut. Ăsta e cadoul pe ca mi l-am facut. Abia aștept sa ma întorc învingătoare și să mă bucur de gândurile voastre”, este mesajul care a apărut pe pagina de Facebook a Lidei Buble.

Fanii i-au urat „La mulți ani” și succes în competiție.

Ce au spus Lidia și Estera despre competiția Asia Express

Lidia și Estera Buble au acceptat provocarea Asia Express România și au plecat împreună pe „Drumul împăraților”, sezonul 4 Asia Express. Înainte de plecare, artista a dezvăluit că este o persoană extrem d ecompetitivă și și-a dorit mult să partcipe la Asia Express.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Cine este Estera Buble, concurentă la Asia Express

Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroasă. Artista se poate lăuda cu 11 frați și surori, printre care și frumoasa Estera, cea alături de care Lidia a plecat în competiție.

Estera Buble, sora Lidiei Buble este make-up artist.

Cine sunt concurenții din Asia Express, Drumul Împăraților

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină. Drumul Împăraților trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continua cu două destinații surpriză. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 sunt în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.