Lidia Buble, apariția senzuală de pe internet. Cum s-a pozat doar în costum de baie la plajă, fără inhibiții

Lidia Buble a luat prin surprindere pe toată lumea cu apariția recentă de pe rețelele de socializare. Aceasta s-a pozat într-o ipostază de zile mari, la plajă, iar fanii au putut vedea cât e de dezinhibată.

Lidia Buble a arătat senzațional într-o ipostază senzuală pe internet, la plajă. Aceasta a purtat un costum de baie care i-a pus în valoare formele perfecte pe care le deține, iar fanii au putut vedea cât de bine arată cântăreața.

Lidia Buble, apariția de zile mari de pe Instagram. Cât de senzuală a apărut aceasta în mediul online și ce au observat fanii

Cântăreața Lidia Buble a reușit și de această dată să atragă toate privirile pe Instagram, dar și la plajă, cu un costum de baie roșu, mulat pe corp, care i-a pus în valoare formele perfecte pe care ea le deține. Aceasta a arătat senzual și fanii au observat acest lucru.

Însă unii „au taxat-o” pentru o mică gafă pe care a făcut-o. Aceștia au observat faptul că Lidia Buble a ținut eticheta de la lenjeria intimă în parte din față, ba chiar au spus că ea a purtat greșit costumul.

S-a amuzat chiar și Lidia Buble la acest aspect. Însă oricum ar fi fost corect de purtat, ea a arătat senzațional și a fost apreciată de internauți.

Lidia Buble a fost apreciată de fani. Iată ce au descoperit aceștia: „Eticheta aia nu trebuia în spate?”, „Doar eu am observat că are scopul cu eticheta in față?”, i-au spus fanii. La care Lidia a replicat: „și eu”.

„Ce bine arăți”, „frumoasă”, au fost câteva dintre comentariile apreciative pe care ea le-a primit.

De ce nu apelează Lidia Buble la operații estetice

Lidia Buble a vorbit mereu deschis despre aspectul său fizic și pune că nu simte nevoia unei schimbări. Se simte înzestrată de mama natură și cu toate că a fost subiectul numeroaselor controverse din cauza formei nasului ei, artista spune că nici asta nu a împins-o să apeleze la vreo intervenție estetică, deși spune că nu este împotriva acestora.

„Dacă este în regulă sau nu, pentru că fiecare alege ce face cu propriul corp. Eu sunt adepta intervențiilor de genul dacă există ceva de ordin funcțional și trebuie „reparat” dar, în rest, în ceea ce ma privește nu aș apela să-mi fac vreo ajustare. A fi natural este unic și de mare mândrie!”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.

Lidia Buble spune că își acceptă fiecare parte din corp și este recunoscătoare că este sănătoasă.

„Eu sunt de părere că nimeni nu are vreun defect. Nu am avut, vreodată, complexe sau să spun că mă deranjează ceva la mine. Dimpotrivă, am mulțumit Celui de Sus că m-am născut, crescut sănătoasă și că sunt mandră de cum sunt. Iar, atunci când primeam multe mesaje legate de nasul meu, să știți că nu mă deranja. Ba spuneam, și încă susțin asta, că nasul acesta e unic, cu personalitate. Asta mă face să fiu aparte…originală”, a mai spus Lidia Buble.