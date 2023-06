Lidia Buble, acoperită de un cearșaf pe internet. Cea mai îndrăzneață ipostază în care s-a pozat artista

Lidia Buble s-a lăsat fotografiată într-una dintre cele mai îndrăznețe ipostaze pe care le-a afișat până acum în mediul online. Aflată în vacanță, cântăreața a renunțat la inhibiții. Cum au reacționat fanii când au văzut imaginile.

Lidia Buble s-a afișat într-una dintre cele mai îndrăznețe ipostaze în mediul online. Cum au reacționat fanii | Instagram

Lidia Buble și-a surprins recent comunitatea din mediul online cu una dintre cele mai îndrăznețe apariții. Aflată în vacanță, cântăreața le-a arătat urmăritorilor săi cum se bucură din plin se soare și relaxare, însă alt detaliu le-a atras acestora atenția.

Lidia Buble, cea mai îndrăzneață ipostază din vacanță. Cum s-a lăsat fotografiată, acoperită de un cearșaf

Lidia Buble s-a lăsat fotografiată într-o ipostază provocatoare, acoperindu-se cu un cearșaf de culoare albă și lăsându-și în rest atuurile fizice la vedere. Artista stătea întinsă, în timp ce părea că nu mai poartă nimic pe dedesubtul cearșafului.

La o a doua privire însă, se poate observa cum vedeta are slipul de la costumul de baie. Cu toate acestea, apariția sa a fost una spectaculoasă, care s-a bucurat de multe reacții din partea fanilor, având în vedere că în partea de sus, Lidia a rămas fără sutienul de la bikini.

Așa cum era de așteptat, mulți i-au reproșat Lidiei, care este fiică de preot, că ipostaza pe care a publicat-o pe rețelele de socializare ar fi prea îndrăzneață. „Lidia, tu pentru cine pui aceste poze public?”, a întrebat o urmăritoare, în timp ce o alta a fost curioasă cu cine se află, de fapt, Lidia Buble în vacanță, în urma speculațiilor cu privire la un nou posibil partener în viața artistei. „Cine îți face pozele?”, a fost o a doua întrebare.

Cert este că Lidia nu a dat curs comentariilor aflate pe pagina ei de socializare și s-a rezumat la a le transmite urmăritorilor săi că se află în prezent în..paradis! „Vă pup din acest paradis”, a fost descrierea imaginilor cu pricina, în care artista își etala și bronzul, în constrast cu albul cearșafului cu care s-a acoperit.

Ce a pățit Lidia Buble în vacanța de ziua ei de naștere

Lidia Buble și-a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță mult așteptată, care s-a dovedit a fi una cu „peripeții”. Artista a împlinit 30 de ani în luna iunie a acestui an și a schimbat prefixul în Croația.

„'Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29”, a declarat Lidia Buble pe contul personal de Instagram.