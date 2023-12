Lidia Buble are gânduri de măritiș. Ce spune despre o posibilă căsătorie cu Horațiu Nicolau: „Dacă insistă”

Lidia Buble și Horațiu Nicolau sunt într-o relație de mai bine de un an. Deși rezervată cu detaliile, artistă „dă din casă”.

Lidia Buble are 30 de ani, iar de mai bine de un an trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Horațiu Nicolau, de 62 de ani. Cei doi sunt foarte discreți și rezervați cu declarațiile privind viața lor personală.

Ce spune Lidia Buble despre o posibilă căsătorie cu Horațiu Nicolau

Cu toate acestea, Lidia le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că este „gata de măritat”.

Lidia a oferit un interviu pentru Playtech, în care a dezvăluit multe din intimitatea sa. Ba mai mult, artista și-a dezvăluit spiritul matern, chiar dacă în relație cu surorile sale: „Deși, sunt mai mică decât două dintre ele și mai mare decât alte două, am impresia că sunt responsabilă și am grija de mamă. Am impresia că doar eu le pot proteja, le pot apăra.”

Ea a continuat, mărturisind că recent și-a descoperit o pasiune pentru gătit: „Nu știu ce m-a apucat, dar am o pasiune nebună pentru bucătărie, în ultima perioadă. În ultima perioadă gătesc mult, doar atunci când sunt acasă, că de cele mai multe ori sunt plecată din țară.

Mă bucur că s-a lipit pasiunea și de mine, că toate surorile mele găteau fel de fel de preparate, eu știam doar ouă prăjite și alea erau zdrențuite.

Acum m-am specializat. Fac ciorbe, supe, tocănițe, aproape orice. Nu gătesc mâncare cu carne, pentru că nu prea mănânc carne. Nu sunt vegană, am încercat, dar nu se lipește de mine. Sunt gata de măritat, dacă trebuie și insistă cine trebuie să insiste și reușește să mă convingă, o să fac mâncare și cu carne.

Când va vrea Dumnezeu, mă veți vedea în rochie de mireasă, dar deocamdată nu este cazul.”

Lidia a avut o relație cu matinalul Răzvan Simion, însă după cinci ani s-au despărțit. Aceasta a încercat de atunci să-și refacă viața sentimentală, însă fără succes, până acum, când se pare că totul merge foarte bine în relația cu afaceristul de 62 de ani.

Horațiu Nicolau o răsfață pe artistă, care este fericită și se bucură de momentele speciale din viața ei. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, presa chiar specula că Lidia a fost cerută de soție, după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu un inel cu diamant.

Urmăritorii s-au grăbit să o felicite și să se bucure pentru posibila cerere în căsătorie, însă Lidia Buble a declarat că inelul este un simplu cadou: „Când va vrea Dumnezeu, mă veți vedea în rochie de mireasă.”

Cu toate acestea, conform interviului acordat de artistă, aceste planuri sunt pe lista de viitor a cuplului, însă doar timpul poate transforma totul în realitate.