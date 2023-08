Cu ce probleme se confruntă Lidia Buble: „Nu există pedeapsă mai mare”. Cântăreața este nevoită să pună totul pe pauză

Vedeta a dat de înțeles că se confruntă cu unele probleme de sănătate care îi pun pe pauză activitatea artistică. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

„Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu, de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii, du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29.”, declara Lidia Buble pe contul personal de Instagram.

