Lidia Buble a stârnit rumoare, după ce a zis că ar fi primit un buchet de flori de la președinte. La cine făcea referire, de fapt

Cântăreața a stârnit confuzie în mediul online, după ce s-ar fi lăudat pe contul personal de Instagram că a primit un buchet mare de flori de la președinte. Iată ce explicații a oferit Lidia Buble, după ce și-a dat seama de gafa enormă pe care a făcut-o!

Lidia Buble nu este doar o cântăreață extrem de talentată, cu o voce pe care o ții minte, ci și o femeie frumoasă, care nu trece neobservată.

Într-un dialog cu fanii de pe internet, cântăreața le-a povestit acestora despre o experiență prin care a trecut recent, în timpul unui concert. Iată despre ce este vorba!

Citește și: Cu ce probleme se confruntă Lidia Buble: „Nu există pedeapsă mai mare”. Cântăreața este nevoită să pună totul pe pauză

Lidia Buble a stârnit confuzie, după ce a zis că ar fi primit flori de la președinte: „Mi-a zis că nu a mai văzut de mult timp o femeie așa de frumoasă”

Lidia Buble s-a lăudat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, că ar fi primit flori de la președinte. În timp ce se afișa alături de trandafirii roșii, cântăreața ar mai fi ținut să precizeze că a primit și extrem de multe complimente:

„Le-am primit înainte de concert de la domnul președinte. Mi-a dat florile astea și mi-a zis că el n-a mai văzut de mult timp o femeia așa de frumoasă. Pfuu, să cad jos și alta nu, m-a apucat roșia la față ca trandafirii ăștia, un compliment este binevenit oricând din partea oricărui om.”, a transmis Lidia Buble pe contul personal de Instagram, potrivit unei publicații mondene care a vizualizat postarea făcută de cântăreață.

Lidia Buble și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o pe internet

Ulterior, Lidia Buble ar fi primit un mesaj în care era felicitată pentru faptul că a primit flori de la președintele României, Klaus Iohannis. Abia atunci cântăreața a înțeles confuzia pe care a stârnit-o și a ținut să revină imediat cu mai multe explicații.

Se pare că buchetul de trandafiri era, de fapt, de la președintele consiliului localității unde a susținut un concert.

„Vai, deci stai că eu leșin, am primit un mesaj de la cineva care mi-a zis: <<Vai, cât de tare e că ți-a dat Iohannis flori>>. Nu, deci numai puțin, aceste flori superbe pe care deja le-am pus la loc de cinste sunt de la domnul președinte al consiliului din locul în care am cântat, nu-s de la Iohannis. Nu vreau să mă trezesc cu articole în presă că mă caută Iohannis cu flori pe la concerte. Nu că nu le-aș accepta și pe alea că m-aș simți foarte deosebită și măgulită așa, dar nu-s de la el astea, cel puțin nu astea, nu sunt de la el. Cine știe când o-i da și de domnul președinte Iohannis pe la concerte și dacă vine, chiar l-aș ruga frumos să îmi aducă flori ca pe mine așa mă întâmpină oameni, cu flori, am mai primit ieri cercei, bomboane, magneți de frigider, de toate am primit de la oameni, semne de carte cu mesaje foarte frumoase, deci da, dacă veniți la concertul meu, flori, vă rog!”, a continuat Lidia Buble.

Citește și: Lidia Buble, atacată de față cu toată lumea în vacanța din Saint-Tropez. Ce a avut de împărțit cu ea o femeie dintr-un restaurant