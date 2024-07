Lidia Buble, imagini din intimitatea casei, alături de iubitul ei. Cum s-au filmat cei doi

Lidia Buble, fosta concurentă Asia Express, a postat în urmă cu puțin timp pe Insta Story un video cu iubitul ei din intimitatea casei ei.

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste ale momentului. Celebra cântăreață nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, de vreme ce trăieșt o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani.

Ipostazele tandre pe care le-a filmat Lidia Buble cu iubitul ei

Când vine vorba de viața ei de cuplu, Lidia e o fire foarte discretă și nu împărtășește prea des detalii despe relația pe care o are cu iubitul ei, Horațiu Nicolau.

Cu toate acestea, din când în când, artista împărtășește momente dragi care o fac fericită cu urmăritorii ei de pe Instagram. Recent, frumoasa roșcată a postat pe Insta Story un video scurt, din intimitatea casei ei, în care se vede afecțiunea și iubirea dintre ea și Horațiu.

Lidia a postat pe Insta Story un mic gest tandru care pentru ea înseamnă totul. În video-ul alb negru se vede piciorul ei stâng și o mână de bărbat care o mângâie în talpă. Fanii au presupus că e vorba de mâna iubitului ei, având în vedere și ce melodie a ales Lidia pentru a însoți acest video.

Cântăreața a postat pe Insta Story video-ul în ipostaze tandre însoțit de melodia “So this is love”, semn că Lidia se simte iubită și răsfățată în preajma iubitului ei.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau formează un cuplu de mai bine de 3 ani. În ciuda diferenței lor de vârstă de 30 ani, cei doi formează un cuplu foarte solid și preferă să își țină relația departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor. Afaceristul își răsfață iubita, iar aceasta se simte împlinită și foarte fericită să-și împartă viața cu el.

Deși a fost aspru criticată din cauza diferenței mari de vârstă între ei, Lidia a trecut peste stigma societății și a ales să își asculte inima.

Lidia și Horațiu nu ascultă de criticile pe care le primesc și se bucură de iubirea lor. Aceștia sunt adepții vacanțelor de lux și nu de puține ori aleg să călătorească în cele mai extravagante locuri și să trăiască experiențe deosebite. Prin urmare, Lidia nu a fost singură în ultimele ei vacanțe, în care apare pozându-se pe cele mai exotice insule.

„Asta este foarte important, cel puțin pentru mine, să încep și să încerc să îmi țin viața personală cât mai privată și mai departe de ochii publicului. De-a lungul anilor m-am lovit de tot felul de evenimente mai neplăcute și atunci mi-am dat seama că, fiind totul mult mai privat, sunt mult mai fericită și mai liniștită. Și, oricum, consider că pe oamenii care mă urmăresc îi interesează mult mai mult meseria mea, adică muzica, ceea ce fac eu. Asta îmi doresc și eu să îi intereseze. Când o să fie să mă mărit, o să-i anunț (râde)”, a spus vedeta pentru Unica.ro.

În trecut, Lidia a spus de mai multe ori că se vede măritată și cu mulți copii, dar în prezent artista refuză să vorbescă despre planurile de viitor cu iubitul ei.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică”, a mai precizat Lidia Buble. Se pare că Horațiu Nicolau îi oferă tot suportul emoțional de care ea are nevoie și nu are pretenția ca el să fie pus pe primul plan.