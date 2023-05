Lidia Buble, schimbare neașteptată de look. A renunțat, pentru moment, la părul șaten: „Vă era dor?”

Frumoasa artistă a postat recent un filmuleț pe pagina sa de Instagram, luându-i prin surprindere pe „bublișorii” ei, așa cum îi place să-i alinte pe cei care fac parte din comunitatea sa de urmăritori.

Într-un InstaStory, cântăreața le-a arătat fanilor cum îi stă cu o perucă de un blond platinat, renunțând pentru moment la părul său șaten. De data asta, fosta concurentă de la Asia Express și-a ales o podoabă capilară de nivel mediu, care îi pune în evidență trăsăturile feței.

Lidia Buble activează de mulți ani în industria muzicală, iar fanii s-au obișnuit cu aparițiile sale, purtând mereu părul blond, fie mai lung, fie mai scurt. Când a ales să se transforme radical și să se vopsească șatenă, toți internauții au rămas uluiți.

Șatenul o prinde foarte bine pe cântăreață, iar recent vedeta a ales să lase departe, preț de câteva minute, părul său și să poarte o perucă de un blond platinat: „Vă era dor?”, a scris era la InstaStory.

Ce părere are Lidia Buble despre operațiile estetice

Cântăreața este una dintre cele mai apreciate și frumoase artiste de la noi, iar când vine vorba de subiectul intervențiilor estetice, vedeta nu ar fi împotrivă, iar asta pentru că fiecare face ce vrea cu înfățișarea proprie. Totuși, artista alege să rămână așa cum a lăsat-o Dumnezeu, naturală:

„Eu nu sunt împotriva celor care apeleaza la astfel de interventii si nici nu pot spune daca este in regula sau nu, pentru ca fiecare alege ce face cu propriul corp. Eu sunt adepta interventiilor de genul daca exista ceva de ordin functional si trebuie „reparat” dar, in rest, in ceea ce ma priveste nu as apela sa-mi fac vreo ajustare. A fi natural este unic si de mare mandrie!.

Eu sunt de părere că nimeni nu are vreun defect. Nu am avut, vreodată, complexe sau să spun că mă deranjeaza ceva la mine. Dimpotrivă, am mulțumit Celui de Sus că m-am nascut, crescut sănătoasă și că sunt mandră de cum sunt.

Iar, atunci când primeam multe mesaje legate de nasul meu, să știți că nu mă deranja. Ba spuneam, și încă susțin asta, că nasul acesta e unic, cu personalitate. Asta mă face să fiu aparte…originală”, aspus Lidia Buble, pentru Spynews.

Îmtâmplarea care a făcut-o pe Lidia Buble să se emoționeze până la lacrimi. Ce regretă artista

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea, era cât pe ce să nu mai fie în viață (n.r. sora ei). Doctorii i-au fracturat o mânuță la naștere. Mama ne-a interzis să o mai luăm în brațe, ca să nu îi facem și mai mult rău. Într-o zi, mama a intrat în baie să își spele părul, eram doar noi două acasă. Am fugit la pătuțul ei (n.r – al surorii) și am luat-o în brațe și am început să mă port ca și cu o păpușă. Și am aruncat-o si am scăpat-o pe gresie”, a rememorat Lidia Buble, cu lacrimi pe obraji, în podcastul lui Horia Brenciu.

„S-a făcut neagră la față, nu mai respira. Mama a luat-o în brațe și a mers cu ea în cameră. A leșinat. Am apucat să îl sun pe tatăl meu la Biserică să se întoarcă acasă că Lori este pe moarte. Am fugit de acasă, în spatele blocului, într-o grădină și până la 1 dimineața nu am avut curaj să mă întorc. Eu în momentul ăla știam că mi-am omorât sora, eu nu știam ce s-a mai întâmplat cu ea.

Când m-am întors, mă așteptam ca în momentul în care mă întorc în casă, tata să mă ia și să mă arunce de la etajul 4. El a luat-o pe mami și pe Lori si au rugat doctorii să facă o radiogafie. Ea nu mai avea nicio sansă, avea tot capul crăpat, au spus doctorii. S-au întors acasă… mama era distrusă. S-au rugat Domnului, i-au făcut ungerea cu untdelemn și au mers din nou la spital. Tata i-a rugat pe doctori să facă o nouă radiografie. La a doua, Lori arăta perfect, nu mai avea nimic.”, a mai povestit artista pentru sursa menționată.

Atunci, cadrele medicale i-ar fi spus tatăl Lidiei că nu au crezut în minunile lui Dumnezeu până în acel moment.

