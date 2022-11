Lidia Buble, condamnată la un an de închisoare cu suspendare. Vedeta va presta și muncă în folosul comunității

Lidia Buble, condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită. Ea se va afla sub supraveghere pentru o durată de doi ani şi va presta 90 de zile de muncă în folosul comunităţii, transmite News.ro.

Lidia Buble a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită

Cântăreaţa Lidia Buble a fost condamnată joi la un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, după ce a dat 900 de lei unor agenţi de poliţie pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest.

Conform deciziei instanţei, ea se va afla sub supraveghere pentru o durată de doi ani şi va presta 90 de zile de muncă în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti. Decizia nu este definitivă.

„În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă inculpata BUBLE LIDIA, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani”, se arată în decizia Tribunalului Bucureşti.

Pe durata termenului de supraveghere, aceasta trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii:

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, Lidia Buble va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti, pe o perioadă de 90 de zile.

Instanţa atrage atenţia inculpatei că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

În urmă cu un an, procurorii DIICOT au decis trimiterea în judecată a cântăreţei Lidia Buble, sub acuzaţia de dare de mită. Aceasta era acuzată că ar fi dat 900 de lei unor agenţi de poliţie pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest şi pentru a nu fi sancţionată că nu avea declaraţie pe proprie răspundere necesară la deplasarea pe timpul nopţii. Cei doi aegenţi de poliţie şi încă o persoană, trimişi şi ei în judecată

„Prin rechizitoriul din data de 16.11.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 2 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi instigare la dare de mită”, a transmis, luni, DIICOT, într-un comunicat de presă., potrivit sursei menționate anterior.

Sursa citată a precizat că, la data de 15.02.2021, în intervalul orar 02:32 – 03:11, cei doi lucrători de poliţie în cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti au pretins şi primit mită, suma de 900 lei, de la o inculpată, pe care au oprit-o în trafic, pentru efectuarea unui control de rutină.

„Suma de bani primită de către inculpaţi cu titlu de mită, a fost remisă de către o inculpată cercetată în cauză, atât cu scopul de a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi sancţionată contravenţional întrucât aceasta nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul panedmiei COVID-19, respectiv nu deţinea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, fapt ce constituia contravenţie conform art. art. 101 alin. (1) pct. 18 din acelaşi act normativ.

De asemenea, prin actul de sesizare, s-a reţinut faţă de un alt inculpat, cercetat în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la dare de mită, faptul că, la data de 15.02.2021, în intervalul orar 02:55:30 – 03:01:35, în timpul unei convorbiri telefonice purtată cu inculpata cercetată pentru săvâşirea infracţiunii de dare de mită, a instigat-o pe aceasta să ofere diverse sume de bani cu titlu de mită, cuprinse între 300 lei şi 200 euro către lucrătorii de poliţie”, au mai transmis procurorii.

