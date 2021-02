Lidia Buble se mândrește cu un frate superb. Cum arată Elisei Buble și cât de mult seamănă cu artista

Se pare că relația dintre Elisei și Lidia este una foarte puternică și strânsă, iar artista îi comentează mereu la fotografii. Aceasta îi pune mereu un emoticon în formă de inimioară, semn că își iubește fratele foarte mult.

Pe lângă Elisei, Lidia mai are patru surori, pe Daniela, Estera, Diana și Lorena, dar și cinci frați, pe Daniel, Coreniu, Beniamin, Iosif și Simon.

Ce cadou a primit Lidia Buble din partea unui admirator secret

Artista a dezvăluit prin intermediul unui Instastory că a avut parte de una dintre cele mai frumoase surprize din partea unui admirator secret.

Vedeta a găsit pe parbrizul mașinii sale un buchet de-a dreptul extraordinar de lalele, care a impresionat-o încă din prima clipă. Aceasta i-a mulțumit admiratorului secret din tot sufletul și le-a prezentat fanilor săi cadoul.

"Care ești mă? Am fost să mănânc, am plecat, am venit să iau mașina să plec spre casă și aveam acest buchet superb de lalele pus pe parbrizul mașinii. Mulțumesc mult de tot, nu știu cine ești, dar îți mulțumesc.", a povestit Lidia Buble în câteva Instastory-uri, vizibil emoționată și uimită de gestul unic făcut de cel care i-a oferit câteva zâmbete doar cu un buchet de lalele.

Artista a fost foarte încântată de florile primite și a decis să își facă și o fotografie alături de ele pentru a imortaliza momentul unic și frumos.