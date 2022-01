Lidia Buble și-a făcut un nou prieten în vacanță. Cu cine a petrecut artista momente de relaxare: „Am profiat de fiecare moment”

Lidia Buble și-a început anul 2022 cu o vacanță exotică, unde s-a buucrat de mult soare, nisipul auriu și umbra palmierilor. Cântăreața nu a mai fost atât de activă pe contul de Instagram, însă și-a încântat prietenii virtuali cu cele mai provocatoare fotografii în costum de baie.

Imaginile realizate de la distanță i-a făcut pe fani să se întrebe cine este fotograful din spatele lor. Deși nu a oferit prea multe informații despre cum și-a petrecut timpul în destinația de vis, artista nu a ezitat să povestească despre noul său prieten.

Cu cine și-a petrecut Lidia Buble timpul în vacanță

Pe lângă postările care au tăiat răsuflarea publicului masculin, Lidia Buble s-a decis să publice o poză neașteptată. Se pare că artista și-a făcut prieteni noi în vacanță cu care și-a petrecut o mare parte a timpului.

Vedeta s-a împrietenit cu un cățel extrem de simpatic, alături de care și-a făcut și un selfie pentru a le arăta fanilor săi. De asemenea, nici descrierea imaginii nu a putut să treacă neobservată de către internauți.

„Cu EL am fost plecată în vacanță❤️🤗🐶 Am apucat să ne facem un singur SELFIE🙈 și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună🤗”, a scris Lidia Buble.

Fotografia a strâns mai bine de 9 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor, care se așteptau să vadă pe altcineva în compania Lidiei Buble.

„Acum am aflat cine făcea pozele!”, „Drăguță, așa pază să tot ai! ....trebuia să îl aduci acasă, îți oferea protecția de care ai nevoie”, „El avea grijă de tine, măăi😍 ceva spirit protector” sau „E cea mai bună, fidelă și iubitoare companie pe care ți-o poți dori într-un concediu de odihnă!👍”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

La întoarcerea din vacanță, Lidia Buble a dezvăluit că a plâns foarte mult și s-a simți vinovată că a lăsat cățelul acolo.

„Înainte cu o zi am plâns foarte mult după el și acum nu o să vă mai spun pentru că o să ma ia din nou plânsul că l-am lăsat acolo. M-am simțit urât că l-am lăsat acolo, nu aveam cum să-l aducă că eu abia am timp de cățelul meu, care e la Deva.(...) Erau patru căței, dar el s-a lipit din prima zi de vacanță până în ultima de mine. Stătea sub șezlongul meu la plajă, venea după mine când mergeam să mănânc, dimineața mă aștepta în fața casei pe șezlong, seara mă conducea acasă după ce plecam de la masă. Am avut impresia că am fost plecată cu copilul în vacanță”, a povestit cântăreața prin intermediul unor InsaStory-uri, vizibil emoționată.

