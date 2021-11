Lidia Buble, tatuajul pe care foarte puțini au avut ocazia sa-l vadă. În ce zonă a corpului se află

Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară. Aceasta a impresionat cu talentul său remarcabil, dar și cu aparițiile impecabile din cadrul emisiunii Asia Express - Drumul Împăraților.

De când s-a întors de la filmările celui mai dur reality show din România, vedeta a început să fie mai activă pe rețelele sociale și să comunice cu prietenii virtuali. Totodată, Lidia Buble își încântă urmăritorii cu cele mai incendiare fotografii.

Cum arată tatuajul Lidiei Buble pe care foarte puțini au avut ocazia sa-l vadă

De curând, concurenta din Asia Express a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine sexi din cadrul unui shooting foto. Artista a cucerit pe toată lumea cu zâmbetul său fermecător, însă un alt detaliu a atras atenția internauților.

Puțini sunt cei care știu că Lidia Buble are un tatuaj în formă de lună pe spate, care îi scoate în evidență frumoasele forme ale corpului. Totodată, nici aspectul său fizic nu a putut fi trecut neobservat.

„Zâmbește cu toți dinții! 😁”, a fost descrierea pe care a folosit-o la imagine.

Postarea sa a strâns mai bine de 19 mii de like-uri, semn că este apreciată de foarte multe persoane din mediul online. Nici reacțiile pozitive nu s-au lăsat prea mult așteptate.

„Cât de fragilă pari și cât de "strong" ai fost la Asia Express”, „Nu Îţi dai seama, dar când râzi parcă zâmbeşte un înger :')💚🦋”, „Felicitări pentru tot ce faci, ești minunată și plăcută pentru naturalețea ta!🌹” sau „Îți iubesc zâmbetul!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de pe rețelele sociale, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Ce spune Lidia Buble despre provocarea Asia Express

Lidia Buble și sora sa, Ester, au plecat în cea mai mare aventură a vieții lor. Cele două au acceptat împreună provocarea Asia Express și sunt mai pregătite ca niciodată să ajungă cât mai departe în competiție.

„Nu vedem autostopul ca fiind un impediment pentru noi, pentru că, în general, reușim foarte ușor să ne facem plăcute. Prima zi cred că n-o s-o uităm niciodată. Am fost luați total prin surprindere. Ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii, am alergat cu vreo 40 de kilograme de bagaje. După care să stai să-ți cauzi cazare în 4 ore”, spune Lidia Buble, competată de sora ei.

„În timp ce toată lumea își bate joc de tine. Efectiv toată lumea râdea de noi. Nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, nu au ce mânca, nu au unde să doarmă. Ne spuneau vreți să dormiți? Păi intrați aici în grajd cu vacile și dormiți. Eram ca la nuntă cu alaiul după noi, oameni care râdeau de noi și efectiv era să rămânem să dormim într-un cort, sau într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, în următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă”, au mai adăugat ele.