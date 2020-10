Lino Golden și-a arătat cicatricile după operația de înlăturare a excesului de piele "S-a râs de mine"

Am trecut prin multe lucruri ca sa ajung aici. S-a ras de mine cand eram gras, am slabit 30 de kg, am ramas cu exces de piele pentru ca am slabit prea repede asa ca am avut nevoie de aceasta operatie pentru mine in primul rand. Nu va lasati afectati de oamenii care va judeca. Multumesc lui Dumnezeu pentru ambitie si lui @dr.florinjuravle pentru munca lui. #DacaVreiPoti 🙏🏼🙏🏼 ❤️❤️

