Liviu Vârciu a ajuns la spital din cauza unei răceli. Ce se întâmplă și cum se simte acum, după ce a ajuns acasă

Actorul a fost internat în spital pentru a fi tratat sub atentă îngrijire medicală, după ce acesta nu a mai putut face față răcelii pe care o avea deja de ceva timp. După ce a încercat toate tratamentele acasă, Liviu Vârciu a cerut ajutor specializat.

Liviu Vârciu a fost internat în spital din cauza unei răceli puternice

Liviu Vârciu s-a filmat în timp ce era la spital cu masca pe față și înconjurat de ustensile medicale. Acesta a filmat inclusiv testul negativ de Covid și a anunțat că starea sa la acel moment nu este una tocmai bună.

„Știți răceala aia? M-a spart. Am ajuns la spital, deci… Nu îmi mai trece. Sare, Carmol, fes în cap, șosete, oțet, Paracetamol, Nurofen, toate. S-a făcut a dracu răceala asta, nu se poate așa ceva. Așa că, dragilor, feriți-vă și de răceală, și de coronavirus. Răceala fără miros, o știți? Mi-a luat și mirosul”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

“Știi răceala aia? Tot aici! Alt test și rapid și PCR, tot negativ și eu sunt praf”, a spus Liviu Vârciu.

Declarația lui Liviu Vârciu după ce a fost externat din spital. Cum se simte acum

După ce a fost externat din spital, Liviu Vârciu s-a filmat acasă și a vorbit celor prezenți pe rețelele de socializare despre starea lui de sănătate.

“Deci eu am fost la spital, toată ziua am făcut perfuzii, am venit acasă și este o supărare în casă, ia fiți atenți aici”, spune Liviu Vârciu și arată cum soția sa și fiica sa se joacă și se distrează.

Ulterior acesta a mai posta un mesaj după ce a primit nenumărate mesaje de îngrijorare de la apropiați. Liviu Vârciu a vrut să îi liniștească: “Măi, fraților, iubiții mei, dragii mei, am fost la spital, m-am simțit rău, dar acum sunt bine. Covid nu am că-s cu testul negativ. La plămâni mi-am făcut o radiografie sunt bine! Mi-am făcut-o cu contrast. Respir un pic mai prost pentru că am o răceală foarte tare și tușesc. M-au sunat o grămadă de prieteni de-ai mei, au văzut la televizor. Mulțumesc de grijă, dar sunt bine, sunt ok”, a spus Liviu Vârciu

