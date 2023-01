Liviu Vârciu, cu fața umflată pe internet. Ce a pățit prezentatorul TV în vacanța din Maldive

Liviu Vârciu și partenera lui, Anda Călin, au pornit în urmă cu câteva zile către Maldive, o destinație exotică la mare căutare în ultima perioadă. Prezentatorul TV le-a povestit urmăritorilor săi că deși a plecat cu gândul de a se relaxa, având în vedere că cei mici au rămas acasă, problemele au început încă de cum a ajuns.

Liviu Vârciu, probleme în vacanța din Maldive. Cum a ajuns cu fața umflată

Pentru început, în prima zi i-a „vizitat” o ploaie torențială care i-a țintuit în casă, iar recent Liviu Vârciu s-a ales și cu o problemă serioasă de sănătate. Prezentatorul și-a îngrijorat admiratorii după ce s-a filmat cu fața extrem de umflată, mărturisind că va merge la medic cât de curând. Iată ce s-a întâmplat!

Liviu Vârciu a explicat în mediul online că situația s-a înrăutățit, după ce încă de dimineață s-a trezit cu zona ochilor și a pomeților vizibil umflată, iar problema nu dădea semne favorabile de revenire la normal.

„Dacă erați îngrijorați, să fiți, că nu m-am desumflat prea mult. Am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Nu o să pot să fac nicio poză. Ori m-a bătut doamna (Anda Călin n.r), eu am simțit ceva aseară. Începe să se și înnegrească (..). E mai rău! Mă duc la cabinetul medical ori (..) Mai am un pic și aia e'', a dezvăluit Liviu Vârciu, în stilul caracteristic, pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, despre cauza problemei cu care se confruntă. E decis să meargă la medic

Prezentatorul de la „Prețul cel bun” a vorbit și despre cauza care l-a adus în această situație. Se pare că nu a fost înțepat de vreo insectă exotică, așa cum au bănuit urmăritorii săi la început, ci pur și simplu a adormit cu aerul condiționat pornit, după o zi caniculară. Cel puțin aceasta este teoria lui, însă medicul îl va lămuri cât de curând.

„Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5:20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8... M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot”, a mai glumit Liviu Vâciu pe rețelele de socializare.

În rest, pare că starea vedetei TV este una bună, chiar dacă aspectul său a avut de suferit. „Una și mai bună, vreți să vă zic? Acum când a ieșit soarele mi-au zis: nu ai voie la soare! De ce am mai venit?!”, a continuat prezentatorul, pentru care vacanța nu s-a desfășurat deloc așa cum și-a imaginat.

