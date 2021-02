Liviu Vârciu, imagine din copilărie: „Te cunosc după gropițe”. Cum arăta înainte să devină celebru

„Am făcut nişte melodii tari precum «Ochii tăi» sau «Femeia», care, mulţumesc lui Dumnezeu, se cântă în continuare. A fost o perioadă frumoasă şi mă bucur că am trăit-o. Câştigam foarte mult, dădeam bani la amici şi nu-i mai ceream înapoi. Aveam câte patru concerte lunea, sâmbăta ne aşteptau oamenii în club. La 6 dimineaţa era ultimul spectacol, aveam şi şase concerte pe zi. Şi banii erau bani, suta era sută, făceam o garsonieră pe seară”, a declarat Liviu Vârciu într-un interviu, potrivit Click!

La destrămarea trupei, în anul 2005, Vârciu a realizat că nu economisise niciun ban, așa că a trebuit să o ia de la început.

După destrămarea trupei L.A. Liviu Vârciu s-a apucat de actorie

„Noi n-am putut să strângem să ne luăm măcar o jumătate de apartament, am stat cu chirie toată viaţa. Regret că nu le-am dat părinţilor mei mai mult. Trebuia să am grijă mai mare de ai mei, decât să-i cheltui pe toate prostiile. Am deschis ochii deodată. Ne-a pleznit celebritatea. Ne-am culcat oameni normali şi ne-am trezit celebri”, a declarat Vârciu despre perioada în care trupa L.A. era în vogă.

După destrămarea trupei care l-a făcut celebru, Liviu Vârciu a îmrățișat profesia de actor, jucând în serialele Antenei1: „Secretul Mariei”, „Fast Food” și „Scene de căsnicie”.

În 2015 Liviu Vârciu a participat pentru prima oară la Te cunosc de undeva!, lucru care avea să se repete mai târziu. Liviu Vârciu a îmbrățișat și o carieră de prezentator TV, în 2017 acesta fiind gazda show-ului de karaoke „Za Za Sing” de la Antena 1. În același an a participat la Asia Express alături de Andrei Ștefănescu, cei doi ajungând până în Finală. De asemenea, Liviu Vârciu a jucat și în serialul de pe Antena 1 „Fructul oprit”. În 2020 Liviu Vârciu a prezentat emisiunea „Rămân cu tine” de pe Antena 1 și a devenit ajutorul permanent al lui nea Marin în emisiunea Poftiți la circ. Liviu Vârciu este tatăl a trei copii.

Pe Liviu Vârciu îl puteți vedea într-un nou sezon de Te cunosc de undeva! începând cu 6 februarie 2021, ora 20:30.