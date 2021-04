Liviu Vârciu, imagine înduioșătoare cu fiica lui. „S-a rujat prințesa mea”. Fotografia care i-a amuzat pe fani

Recent, Liviu Vârciu a surprins-o pe Anastasia după ce a folosit rujul mamei ei. Înconjurată de jucării, fiica lui Liviu Vârciu s-a mâzgălit cu ruj pe față, iar fotografia car ei-a fost făcută în acel moment, a înduioșat Internetul: „S-a rujat prințesa mea” a scris Liviu Vârciu, în dreptul imaginii cu micuța Anastasia.

Peste 14 mii de fani au apreciat fotografia cu fiica îndrăgitului concurent de la Te cunosc de undeva!.

Cum arată Anastasia, fiica lui Liviu Vârciu

De asemnea, oamenii nu au eiztat să o complimenteze pe micuța în vârstă de 3 ani:

„Dulceață de copil”, „Frumusețe mica”, „Draga de ea”, „Adevărată prințesă ca mama ei”, „Este minunată”, „O frumoasă”, sunt câteva dintre comentariile celor car eîl urmăresc pe Liviu Vârciu.

De asemnea, alții s-au amuzat de cadrul plin de jucării aruncate în care se afla fetița:

„Cunosc decorul din sufragerie, asa arată si a mea”, „Și eu care credeam ca numai la mine acasă sunt toate vraiște!”, au remarcat fanii.

Liviu Vârciu și Ada Călin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împruenă doi copii. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă artistul a declarat în cadrul emisiunii Poftiți la circ că intenționeză în viitor să facă nuntă cu mama copiilor săi.

Cum și-a început cariera Liviu Vârciu

„Am făcut nişte melodii tari precum «Ochii tăi» sau «Femeia», care, mulţumesc lui Dumnezeu, se cântă în continuare. A fost o perioadă frumoasă şi mă bucur că am trăit-o. Câştigam foarte mult, dădeam bani la amici şi nu-i mai ceream înapoi. Aveam câte patru concerte lunea, sâmbăta ne aşteptau oamenii în club. La 6 dimineaţa era ultimul spectacol, aveam şi şase concerte pe zi. Şi banii erau bani, suta era sută, făceam o garsonieră pe seară”, a declarat Liviu Vârciu într-un interviu, potrivit Click!

La destrămarea trupei, în anul 2005, Vârciu a realizat că nu economisise niciun ban, așa că a trebuit să o ia de la început.

După destrămarea trupei L.A. Liviu Vârciu s-a apucat de actorie

„Noi n-am putut să strângem să ne luăm măcar o jumătate de apartament, am stat cu chirie toată viaţa. Regret că nu le-am dat părinţilor mei mai mult. Trebuia să am grijă mai mare de ai mei, decât să-i cheltui pe toate prostiile. Am deschis ochii deodată. Ne-a pleznit celebritatea. Ne-am culcat oameni normali şi ne-am trezit celebri”, a declarat Vârciu despre perioada în care trupa L.A. era în vogă.

După destrămarea trupei care l-a făcut celebru, Liviu Vârciu a îmrățișat profesia de actor, jucând în serialele Antenei1: „Secretul Mariei”, „Fast Food” și „Scene de căsnicie”.

În 2015 Liviu Vârciu a participat pentru prima oară la Te cunosc de undeva!, lucru care avea să se repete mai târziu. Liviu Vârciu a îmbrățișat și o carieră de prezentator TV, în 2017 acesta fiind gazda show-ului de karaoke „Za Za Sing” de la Antena 1. În același an a participat la Asia Express alături de Andrei Ștefănescu, cei doi ajungând până în Finală. De asemenea, Liviu Vârciu a jucat și în serialul de pe Antena 1 „Fructul oprit”. În 2020 Liviu Vârciu a prezentat emisiunea „Rămân cu tine” de pe Antena 1 și a devenit ajutorul permanent al lui nea Marin în emisiunea Poftiți la circ.