Lora, extrem de sexy în timp ce dansează doar în costum de baie. Cum a arătat ținuta când s-a întors cu spatele

Lora și-a pus fanii pe jar, după ce a postat un clip în care dansează doar în costum de baie pe o plajă exotică. Momentul când s-a întors cu spatele la cameră s-a bucurat de multă admirație din partea fanilor.

Lora este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Aceasta îi încântă pe cei din jur cu vocea, omenia, inocența, dar și cu aspectul ei, fiind într-o super formă fizică.

Lora, jucăușă într-un costum de baie sexy

Cu o dispoziție de zile mari, Lora le-a arătat fanilor ei un scurt clip în care dansează jucăușă pe o plajă exotică. În dreptul filmulețului surprins la malul mării, superba cântăreață a dat de înțeles că în acele momente era extrem de fericită.

„Dragă <<NI>>, generează imagini cu mine fericită. *NI = inteligență naturală.”, a scris ea în dreptul scurtului filmuleț în care apare la asfințit.

Lora și-a pus în valoare atuurile fizice cu ajutorul unui costum de baie negru, întreg, dar decupat, iar momentul când întinde mâna, iar apoi se întoarce cu posteriorul la cameră s-a lăsat cu multe reacții pozitive în secțiunea de comentarii: „Oh my oh my auch”.

Lora, adevărul despre operațiile estetice

Lora a mărturisit că nu are silicoane, fiind înzestrată cu un corp de care este mândră. Cântăreața a precizat că are o reconstrucție nazală, după alte patru încercări eșuate.

„Nu am silicoane nicăieri, pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul din viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta.”, a declarat Lora pentru Viva în anul 2019, citată de profm.ro.

Lora, dezvăluiri cu privire la ipostaza de mămică

Recent,Lora a ales să vorbească în exclusivitate pentru Antena Stars despre planurile pe care și le-a făcut pentru viitor, iar printre acestea se anunță noi locuințe pentru ea și pentru iubitul ei, dar și noi vacanțe în Bali. Cu toate acestea, Lora nu a exclus varianta de a avea un copil, dar a declarat că nu va pregăti o cameră special pentru el.

„Vom face cameră de oaspeți, dar nu facem camere cu gândul că << asta trebuie să fie camera copilului >>. Sunt sigură că voi fi mamă în viața asta, doar că nu știu când și nu știu cum!” a precizat Lora, mai detaliat ca niciodată, atunci când a fost întrebată de prezența unui copilaș.