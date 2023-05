Lora, într-o rochie care a lăsat la vedere mai mult decât trebuia. Cum au reacționat internauții la fotografia publicată: „Hopa!”

La cei 40 de ani ai săi, Lora se poate declara o femeie norocoasă, care are cu ce se mândri. Cântăreața încă se numără printre cele mai atrăgătoare prezențe din showbizul românesc, fiind conștientă de felul în care arată și pozând fără rețineri.

În ce ținută a ales să se fotografieze Lora. Fanii au reacționat imediat

În urmă cu doar câteva zile, Lora s-a afișat într-o rochie care i-a înnebunit pe fani. Ținuta nu doar că era una foarte scurtă și mulată, ci și foarte transparentă, fiind formată doar din bănuți de metal care i-au lăsat la vedere pielea corpului.

Dacă în partea de jos, Lora a optat pentru o pereche de bikini, în partea de sus, cântăreața a renunțat la orice inhibiții, alegerea fiind la un pas de accident vestimentar. Se poate observa, cu ochiul liber, un detaliu intim din zona bustului.

„Cum să-mi doresc să fii fericit tu...fără mine?”, a scris Lora la descrierea fotografiei postate pe contul de Instagram.

Fanii artistei nu s-au putut abține când au văzut imaginea publicată, lăsând diverse comentarii prin care i-au apreciat apariția fără cusur. Cu toate acestea, unii dinte ei au făcut și unele glume mai deocheate: „A scăpat un nasture.”/„Ești superbă, Lora!”/„Așa perfectă.”/„Ce de bani!”/„Prea frumoasă”.

Ce spune Lora despre operațiile estetice

Deși se preocupă de felul în care arată, Lora susține că nu a apelat la operații estetice, fiind înzestrată de la mama ei cu formele pe care nu se rușinează să și le arate. Artista a adăugat că singura intervenție pe care și-a făcut-o a fost la nivelul nasului:

„Nu am silicoane nicăieri, pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul din viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar am ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta.”, a declarat Lora pentru revista Viva, în anul 2019, citată de ProFM.

Cu toate acestea, unii oameni au observat mai multe schimbări și la nivelul buzelor, reproșându-i că a exagerat. În ciuda speculațiilor, Lora nu a recunoscut că şi-a mărit buzele, dând vina, în schimb, pe aparatul dentar, potrivit CANCAN.

La ce intervenție estetică a apelat Lora pentru a scăpa de ridurile fine

În urmă cu ceva timp, Lora a apelat la mezoterapie pentru a scăpa de ridurile fine din zona gâtului:

„Mezoterapie la gât. În sfârșit, a venit frigul și am putut să-mi rezolv problema cu ridurile de pe gât.”, a spus Lora pe Instastory, potivit Libertatea.

După această intervenție, artista a rămas cu câteva semne temporare pe gât, însă nu s-a sfiit să le arate și oamenilor din mediul online prin ce schimbări a trecut.

