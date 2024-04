Lora, schimbare neașteptată de look! Cum arată cântăreața după ce a renunțat complet la blond

Lora și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. Iată cum arată acum superba cântăreață!

Lora s-a lăsat pe mâna profesioniștilor și a trecut printr-o schimbare radicală de look. Cântăreața a renunțat la blondul care a consacrat-o și a optat pentru un roșu spectaculos, iar rezultatul l-a împărtășit și cu fanii din mediul online. Iată apariția pentru care a primit doar cuvinte de laudă!

Cum arată Lora după ce a renunțat la blondul care a consacrat-o

Lora este cunoscută pentru pletele sale blonde, dar, de această dată, a făcut o schimbare de look radicală. Se pare că după ce a folosit un filtru pe rețelele de socializare și i-a plăcut rezultatul, cântăreața a decis să facă trecerea definitivă la roșcat.

Ulterior, Lora a publicat un clip pe contul personal de Instagram, în care le-a arătat și fanilor schimbarea de înfățișare, fiind extrem de încântată. Urmăritorii au reacționat imediat și au avut numai cuvinte de laudă.

„Îți stă super”/„Foarte bine”/„Foarte frumoasă”/„Îți stă foarte bine”/„Ești superbă”/„Parcă ești o altă persoană, ești superbă”/„E ceva să nu îți stea bine?”, au fost o parte dintre comentariile scrise de fanii cântăreței. Cu toate acestea, au fost și unii care au considerat că Lora arăta mai bine înainte: „Blondul te prinde cel mai bine!”

Lora, adevărul despre operațiile estetice

Lora a mărturisit că nu are silicoane, fiind înzestrată cu un corp de care este mândră. Cântăreața a precizat că are o reconstrucție nazală, după alte patru încercări eșuate.

„Nu am silicoane nicăieri, pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul din viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine. Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta.”, a declarat Lora pentru Viva în anul 2019, citată de profm.ro.

Lora: „Ultimii zece ani din viața mea sunt și viața mea toată”

Lora spune că a muncit din greu pentru a avea succesul de care se bucură azi în industria muzicală. Cântăreața, care a fost descoperită de Marius Moga, recunoaște că ultimii zece ani au fost extrem de grei, fiind nevoie de multă implicare, dar și de un psihic puternic.

„Ultimii zece ani din viața mea sunt și viața mea toată. Acum zece ani m-am lansat eu... înseamnă multă muzică, multă muncă. Muzica înseamnă muncă! Știu că se vede frumos și se vede doar partea asta strălucitoare, dar în spate se întâmplă lucruri pentru care trebuie să fii pregătit fizic, psihic și emoțional. Muzica m-a ajutat foarte mult, mi-a dat un sens, un scop.”, a spus Lora la Antena Stars, citată de Spynews.