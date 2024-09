Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil. Cum a arătat cântăreața în ziua în care a spus marele „Da”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil joi, 19 septembrie 2024, după o relație de 9 ani. Artista a devenit doamna Ghenu.

Îaninte de căsătoria civilă, Lora le-a mărturisit fanilor că e foate fericită pentru că se căsătorește cu iubirea vieții sale. „Știți ce mi-am dat seama acum? Că o să-mi taie cineva buletinul în fața mea și că o să fiu căsătorită cu iubirea vieții mele!”, a spus Lora cu o zi înainte de a deveni doamna Ghenu.

Lora și Ionuț au spus „Da” pentru o viață împreună. Cântăreața a arătat ca o adevărată prințesă în rochia ei roz și cu buchetul de lalele albe. De asemenea, Lora a purtat o pereche de sandale cu toc și o poșetă străluciotare, însă zâmbetul i-a fost cel mai frumos accesoriu.

Lora, ca o prințesă în ziua în care s-a cununat cu „iubirea vieții” ei

Ghenu a purtat un costum gri în ziua în care s-a căsătorit civil cu Lora. Cei doi au radiat de fericire și emoție.

Cei dragi le-au fost alături celor doi în ziua în care s-au cununat civil. Cununia religioasă și petrecerea vor avea loc pe 5 octombrie.

„Mai avem chestii de făcut. Am luat verighetele, că luna asta, în septembrie, facem starea civilă, dar am înțeles că se pun verighetele la nuntă. Sunt multe de făcut (...) E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni”, declara Lora, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În urmă cu ceva timp, Lora a ales să vorbească în exclusivitate pentru Antena Stars despre planurile pe care și le-a făcut pentru viitor, iar printre acestea a anunțat noi locuințe pentru ea și pentru iubitul ei, dar și noi vacanțe în Bali. Printre acestea, Lora nu a exclus varianta de a avea un copil, dar a declarat că nu va pregăti o cameră special pentru el.

„Vom face cameră de oaspeți, dar nu facem camere cu gândul că <<asta trebuie să fie camera copilului>>. Sunt sigură că voi fi mamă în viața asta, doar că nu știu când și nu știu cum!” a precizat Lora, mai detaliat ca niciodată, atunci când a fost întrebată de prezența unui copilaș.

Lora spune că a muncit din greu pentru a avea succesul de care se bucură azi în industria muzicală. Cântăreața, care a fost descoperită de Marius Moga, recunoaște că ultimii zece ani au fost extrem de grei, fiind nevoie de multă implicare, dar și de un psihic puternic.

„Ultimii zece ani din viața mea sunt și viața mea toată. Acum zece ani m-am lansat eu... înseamnă multă muzică, multă muncă. Muzica înseamnă muncă! Știu că se vede frumos și se vede doar partea asta strălucitoare, dar în spate se întâmplă lucruri pentru care trebuie să fii pregătit fizic, psihic și emoțional. Muzica m-a ajutat foarte mult, mi-a dat un sens, un scop.”, a spus Lora la Antena Stars, citată de Spynews.