Imagini spectaculoase din curtea cu piscină a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Cântăreața a decorat totul în stil balinez

Lora a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din curtea casei în care locuiește cu Ionuț Ghenu, viitorul ei soț.

Lora și Ionuț Ghenu locuiesc în chirie într-o casă din zona de nord a Capitalei. Fascinată de cultura balineză, cântăreața în vârstă de 42 de ani a ales să își amenajze curtea cu un mobilier exterior inspirat de insula tropicală. Iată imagini!

Cum arată curtea cu piscină a Lorei și a lui Ionuț Ghenu

Lora s-a îndrăgostit de Bali în anul 2020, când a rămas blocată pe insula indoneziană din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

În anul 2023, Lora și Ionuț Ghenu au investit într-un teren pe care, în acest an, urmau să demareze construcția unei case. Sfătuiți să amâne proiectul și să testeze locuitul la curte înainte de a începe construcția, cei doi s-au mutat în chirie într-o vilă din nordul Bucureștiului, potrivit Unica.ro.

Între timp, Lora a decis să amenajeze curtea vilei în stil balinez.

„Am înțeles importanța unui spațiu exterior frumos și confortabil, ca un living în aer liber. Liniște, pace, creativitate. Încă este în lucru. Când va fi gata, vă postez și procesul. Tot mobilierul este balinez și recreează acea stare de spirit pe care o simțeam în Bali”, a scris Lora pe contul personal de Instagram.

O parte dintre piesele de mobilier din curtea cântăreței sunt lucrate manual. Lora are canapea și scaune de exterior din bambus, șezlong din lemn de tec și frânghie Bahamas, foișor din plexiglas mascat cu bambus și o umbrelă din macrame împletit, mai notează sursa citată mai sus.

„Balinezii, indonezienii, au un simț estetic deosebit și merg foarte mult pe organic. Absolut tot ce iese din mâinile lor este artă”, a mai transmis Lora pe rețelele de socializare.

Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc anul acesta

După o relație ce durează de aproape un deceniu și opt ani de logodnă, Lora și Ionuț Ghenu vor face anul acesta pasul cel mare, pe data de 5 octombrie.

Cei doi vor avea două perechi de nași, iar pentru eveniment au ales o locație în aer liber, în inima naturii și cu un design rustic. În prezent, Lora este în plin proces de creare a rochiei de mireasă.

„Da, am emoții mari. Azi am fost după materiale pentru rochie, o să o fac cu Alexandra Calafeteanu. Am realizat că se întâmplă. Acum două zile am bătut în cuie locația”, a declarat cântăreața pentru Unica.ro.