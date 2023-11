Loredana a îmbrăcat o salopetă mulată, care avea spatele gol, și a pozat din cel mai sexy unghi: „Ești exact ca la 17 ani!”

Loredana și-a pus fanii pe jar din nou, după ce s-a fotografiat cu posteriorul la cameră în cea mai mulată ținută. Iată cum s-a afișat în mediul online!

Cântăreața este într-o formă fizică de invidiat, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile pe care le publică constant pe rețelele de socializare. În cea mai recentă dintre ele, Loredana și-a etalat formele voluptoase într-o salopetă neagră, mulată și cu spatele decupat, iar fanii au avut ocazia să îi admire posteriorul demn de invidiat.

Loredana s-a pozat cu spatele la cameră într-o salopetă mulată și decupată

Loredana și-a pus fanii pe jar cu noile fotografii publicate pe contul personal de Instagram. Vedeta a fost protagonista unei ședințe foto provocatoare, la care a purtat o ținută extrem de sexy și de efect.

În imaginile despre care vorbim, vedeta a optat pentru o salopetă lungă, neagră și extrem de mulată, care i-a pus în valoare silueta lucrată intens în sala de fitness. Piesa de rezistență a ținutei a fost decupajul care i-a lăsat spatele gol.

Reacțiile fanilor la ținuta deocheată și apariția îndrăzneață nu au întârziat să apară. Aceștia au complimentat-o pe divă pentru formele perfecte: „Când ai un corp superb, îl arăți.”/„Frumoasă și puternică. Ești o femeie adevărată, Lore!”/„Mă inspiri în fiecare zi”/„Ești exact ca la 17 ani, doar puțin mai înaltă! Ai trecut prin timp superbă!”/„Lasă-i să te critice!”/„Ești ca o panteră!”

Cum se menține Loredana în formă: „Nu am timp să pierd în cabinetele esteticienilor”

Loredana susține că motivul pentru care reușește să arate atât de bine este numărul de antrenamente pe care le face, dar și stilul de viață sănătos. În ceea ce privește operațiile estetice, cântăreața neagă categoric că și-ar fi făcut astfel de proceduri.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, dezvăluia vedeta pentru Viva, citată de profm.ro.