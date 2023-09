Loredana, cu părul portocaliu și într-o ținută mulată, care îi lasă trupul la vedere. Cum s-a pozat artista: „Ultima noapte”

Loredana a încins imaginația fanilor de pe rețelele sociale, după ce a postat imagini cu noul ei look de pe scenă.

Loredana s-a aflat printre artiștii care au făcut show la Fortza Zu, sâmbătă, 9 septembrie 2023, în Piața Sfatului din Brașov. A optat pentru o ținută îndrăzneață, spre deliciul fanilor.

Citește și: Loredana a renunțat la alimentul preferat al românilor. Diva se laudă cu o dietă de campion mondial

Loredana, cu părul portocaliu și într-o ținută mulată, care îi lasă trupul la vedere. Cum s-a pozat artista

Îndrăgita cântăreață și-a obișnuit admiratorii cu formele sale apetisante, dar și cu schimbările sale de look și de ținută. Când intră pe scenă, vedeta face un adevărat spectacol, în timp ce fanii o aplaudă frenetic. De data asta, Loredana a optat pentru un costum întreg inedit, care i-a lăsat o mare parte din trupul ei la vedere. În plus, și-a coafat părul și, din blondă, așa cum știe toată lumea, a ales să poarte suvițe portocalii care i-au scos în evidență culoarea ochilor. „Pregătită pentru show / Ultima noapte”, a postat ea înainte să urce pe scenă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Loredana, momentul în care se îmbracă cu o ținută pe care a purtat-o la 16 ani

Loredana a recreat o celebră apariție pe care a avut-o la Mamaia în anul 1986, când a cântat piesa „Mă întreb ce să fac” și a câștigat Marele Trofeu.

Aceasta a urcat mai multe fotografii, care au surprins apariția din anul 1986 și pe cea din acest an, de la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia. Colajele care au generat multe reacții au venit însoțite și de o descriere extrem de emoționantă:

„1986 vs 2023: Quantum leap. După 37 de ani, am îmbrăcat din nou aceeași ținută cu care am câștigat la 16 ani Trofeul Mamaia ‘86... și fără să umblu la pense. Cine și-ar fi imaginat că după atâția ani, voi ajunge pe aceeași scenă de la Mamaia și voi avea la brațul meu propriul copil, pe Elena! Mulțumesc Universului și vă mulțumesc vouă, fanilor mei, care m-ați purtat în inimile voastre și mi-ați făcut drumul meu prin muzică neîntrerupt, atât de frumos, palpitant și plin de performanțe și dragoste!!”

Citește mai departe Loredana, imagini de colecție. A îmbrăcat aceeași ținută pe care a purtat-o la 16 ani, când a cântat pe scena din Mamaia. Foto