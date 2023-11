Loredana, forme perfecte în cea mai mulată și decupată rochie de până acum. Fanii, în extaz când diva s-a întors din profil

Loredana continuă să facă furori cu formele sale și la vârsta de 53 de ani. Iată momentul în care vedeta îmbracă cea mai sexy rochie de tip sirenă și pozează din toate unghiurile!

Cântăreața este într-o formă fizică de invidiat, iar asta nu o spunem noi, ci cea mai recentă apariție a ei. Loredana și-a etalat silueta într-o ținută spectaculoasă, iar fanii au avut ocazia să o admire din cap până în picioare.

Loredana, siluetă demnă de invidiat | Foto

Loredana a făcut furori pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat mai multe fotografii în care apare într-o rochie lungă, cu o croială tip sirenă. Pentru că piesa vestimentară prezenta câteva decupaje, o mare parte din piele, dar și din formele voluptoase ale divei au ieșit la vedere.

Iar materialul elastic al rochiei s-a mulat perfect pe șolduri, dar și pe alte zone ale trupului fără secrete. Fanii s-au arătat înfocați de apariția Loredanei. Imaginea în care diva apare din profil i-a făcut pe urmăritori să exclame:

„Ești minunată!”/ „Formidabilă!”/ „Îți meriți titlul de divă!”/ „Superbă ești, Lori!”/ „Arăți precum o sirenă!”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile admirative lăsate de oameni în secțiunea de comentarii.

În ceea ce privește operațiile de înfrumusețare, Loredana a repetat de fiecare dată că nu a apelat la vreo astfel de intervenție.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la vreo operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, spunea vedeta pentru revista Viva, citată de profm.ro.

La ce aliment a renunțat Loredana, dar și ce a împins-o să facă această alegere

Loredana a dezvăluit că a renunțat la gluten, un aliment consumat de mulți români, deoarece o ajută să aibă un stil de viață cât mai sănătos.

Cântăreața nu doar că face sport regulat, dar este atentă și la ce mănâncă și are grijă să nu facă excese, căci altfel are de suferit. Astfel, diva se laudă că are dieta unui campion mondial, oferindu-l drept exemplu chiar pe jucătorul de tenis, Novak Djokovic:

„Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul.”, a declarat cântăreața pentru Unica, citată de Fanatik.