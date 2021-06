Loredana ascunde un abdomen fără cusur pe sub haine. Cum arată într-un top care îi evidențiază silueta

Pe lângă vocea, talentul și energia inegalabile, Loredana se evidențiază și prin prisma corpului său, în fața căruia multe persoane ar putea fi invidioase. Loredana este o fire sportivă și muncește pentru a se menține în formă, air abdomenul său fără cusur este dovada acestui fapt.

Recent, artista s-a fotografiat purtând un top cu mâneci transparente și cu abdomenul la vedere, iar fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Woww! Super, din ce în ce mai frumoasă”, „Ești atât de frumoasă””, „Superbă”, i-au scris fanii în dreptul fotografiei pe care Loredana a postat-o pe rețelele sociale.

Loredana și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar printre comentariile pe care le-a primit artista l-a fotografia publicată s-au numărat și urări aniversare.

Loredana, hit-ul anului interpretat cu mai mulți cântăreți de manele celebri

Loredana a impresionat recent publicul, prin prisma celei mai recente colaborări.

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie lansează împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

Loredana a colaborat cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.

Producer-ul din spatele acestui proiect este nimeni altul decât Costi, cel care a creat această colaborare surpriză cu Loredana Groza, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru două piese ce se vor auzi vara aceasta: „Fericire” și „Bună dimineața”, însoțite de un videoclip plin de culoare, eye candy, în regia lui Alex Ceaușu.

