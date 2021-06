Loredana a petrecut în mare fel, alături de prieteni, de ziua ei. Ce imagini a publicat vedeta

Loredana Groza și-a aniversat ziua de naștere și s-a distrat la intensitate maximă. Artista a chefuit la o petrecere privată alături de prietenii apropiați. Artista, care este și jurat în cadrul emisiunilor Next Star și X-Factor, a publicat mai multe InstaStory-uri de la eveniment, unde s-a distrat până dimineața.

Loredana a chefuit din plin, la ziua ei de naștere, chiar din timpul nopții

Loredana nu a lăsat ca această zi să treacă neobservată și a chefuit în mare fel alături de prietenii apropiați, la o petrecere privată. Artista a împărtășit cu fanii ei toate momentele din această noapte, iar imaginile publicate pe Instagram au vorbit de la sine.

Artista a publicat o serie de clipuri de la petrecere, unde a fost alături de prietena Ema Uta și de alți apropiați. Loredana este o cântăreață foarte apreciată în România, iar acest lucru se poate vedea cu ușurință la numărul imens de urmăritori pe care ea îl are pe rețelele de socializare.

Loredana se află în momentul de față într-o vacanță de vis, care a prins-o acolo chiar și de ziua ei. Artista se bucură de tot ce-i oferă viața, iar postările sale de pe rețelele de socializare ne asigură de acest lucru. Artista a chefuit în mare fel aseară, când a împlinit anii. Totodată, fanii și prietenii acesteia au publicat mai multe imagini și filmulețe cu ea, felicitând-o și urându-i „La mulți ani!”.

Loredana, hit-ul anului interpretat cu mai mulți cântăreți de manele celebri

Loredana a impresionat recent publicul, prin prisma celei mai recente colaborări.

Loredana, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie lansează împreună „Fericire” și „Bună dimineața”.

Pentru prima oară împreună, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din România fac echipă pentru un proiect excepțional format din două single-uri inedite. În doar o oră, clipul a strâns peste 40.000 de vizualizări.

Loredana Groza colaborează cu Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru o poveste muzicală în două părți: „Fericire” și „Bună dimineața”.

„Muzica este iubire! Muzica este fericire! Muzica e un limbaj universal, trece dincolo de limbă, culoarea pielii, conturi în bancă... De fiecare dată am cântat cu plăcere orice gen muzical. Am fost primul artist din România care a făcut cross over cu hip hop, muzică lăutărească, folclor, gipsy music, electro, trap, reușind să scot din underground în atenția marelui public artiști și stiluri muzicale. De fiecare dată mă implic total, cu pasiune în orice proiect. Le mulțumesc fanilor mei și tuturor pentru că m-au făcut să mă simt ca o regină. Tzuki. Lori din Onești", povestește artista.

Producer-ul din spatele acestui proiect este nimeni altul decât Costi, cel care a creat această colaborare surpriză cu Loredana Groza, Jador, Florin Salam, Costi, Culiță Sterp, Baboiash, Ștefan de la Bărbulești, Nicu Paleru, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova și Vali Vijelie pentru două piese ce se vor auzi vara aceasta: „Fericire” și „Bună dimineața”, însoțite de un videoclip plin de culoare, eye candy, în regia lui Alex Ceaușu.