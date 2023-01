Loredana Chivu s-a pozat într-o ipostază foarte provocatoare. Cât de bine arată pe Instagram

Loredana Chivu nu a mai ținut cont de nimeni și s-a fotografiat într-un mare fel pe internet. Aceasta s-a așezat într-o poziție provocatoare, punându-și posteriorul în prim plan.

Loredana Chivu, apariție de zile mari pe Instagram. Cum s-a pozat aceasta

Fosta asistentă tv a apărut pe rețelele de socializare într-un mare fel, iar imaginea a strâns mii de aprecieri din partea fanilor ei.

Dansatoarea Loredana Chivu este una dintre cele mai controversate apariții mondene de la noi din țară. Aceasta reșește de fiecare data să surprindă pe toată lumea cu modul în care se îmbracă și cum pozează. De această data, Loredana Chivu a impresionat fanii cu o imagine cu posteriorul ei în prim-plan.

”În 2023 am intrat cu cele mai bune gânduri, cu gânduri pozitive, cu planuri de viitor și așa mai departe. Să spunem că acestea implică o afacere, implică dezvoltarea mea personală și nu numai. Implică evoluția mea, lucruri de genul acesta”, a declarat Loredana Chivu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Loredana Chivu a explicat faptul că nu are iubit. Ce a apărut pe contul ei personal de Instagram

Loredana Chivu este destul de secretoasă în ultima vreme, iar fanii acesteia s-au tot întrebat dacă există în viața ei o persoană de sex masculin care-i alină singurătatea. Iată că aceasta a explicat că nu, dar se simte bine astfel.

”Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o, a fost să pun pe piedestal oameni care nu meritau nici să fie puși sub preș”, spune citatul distribuit de vedetă.

Într-o altă postare tot pe Instagram, fosta asistentă tv a lui Dan Capatos a scris „single and blessed”, ceea ce ne face să înțelegem că nici măcar nu este în căutarea unui partener de viață și că viața ei este foarte frumoasă așa cum este ea.

Prin ce operație dificilă a trecut Loredana Chivu în Turcia

În urmă cu 5 luni, Loredana Chivu a fost supusă unei intervenții dificile în Turcia. Focoasa blondină a ajuns pe mâinile medicilor pentru o operație de liposucție.

„Am avut o problemă de sănătate și am făcut această operație pentru mine. Este una dintre cele mai grele și riscante operații. Mă simt cât se poate de bine după operație, care zic eu că este complexă, tocmai ce am ieșit din spital. Acum stau în recuperare, mai stau câteva zile, sunt plecată din țară, sunt în Turcia, aici a avut loc intervenția.

Toată lumea a fost foarte atentă cu mine. Am auzit diverse păreri, unele mai aiurea despre Turcia și cumva mi-a fost frică. Cum am trecut eu prin toate problemele pe care le-am avut, mi-a fost frică să plec de la noi din țară, dar acum mă bucur că am ales să vin aici, chiar a fost decizia corectă pentru mine.

Dumnezeu a făcut să fiu aici, pentru că eram programată la alți doctori, la noi în România, și cumva așa s-a întâmplat, și mă bucur din suflet, pentru că totul a ieșit foarte bine, operația a decurs foarte bine și recuperarea post operatorie, nu am avut dureri cum am auzit în alte cazuri, că sunt dureri destul de mari la această operație, este una dintre cele mai grele și riscane operații.”, a povestit Loredana Chivu la Antena Stars.

