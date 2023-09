Loredana Chivu și-a etalat bustul de două kg într-un sutien care nu a reușit să acopere tot. Cum arată în cea mai strâmtă lenjerie

În urmă cu trei ani, Loredana Chivu a decis să își pună cele mai mari implanturi mamare din România. Iar, pe lângă bustul generos, fosta asistentă TV și-a dorit să aibă și cel mai spectaculos posterior, bifând și această intervenție. Iată cum s-a afișat recent!

Loredana Chivu este una dintre femeile din România care și-a „umblat” cel mai mult la formele sale. Pe lângă bustul și posteriorul generos, blondina și-a făcut și o liposucție, pentru a avea un abdomen plat și o talie de viespe.

Cu toate că orice costum de baie îi vine prea mic pe formele generoase, fosta asistentă TV nu se sfiește să se afișeze în acest fel în mediul online, fiind, din contră, extrem de încântată cu „achizițiile” sale. Așadar, nu a ratat nici această ocazie pentru a se fotografia cu bustul imens la vedere.

Loredana Chivu și-a etalat bustul de două kilograme într-un costum de baie minuscul | Foto

Loredana Chivu a publicat pe Instagram, la secțiunea Instastory, o fotografie care nu putea trece neobservată! Vedeta s-a pozat la malul mării, însă ceea ce a atras atenția, cu adevărat, a fost bustul său generos.

Datorită formelor sale, orice costum de baie pe care l-ar purta îi vine mult prea mic. Însă, se pare că acest aspect nu o deranjează deloc, blondina afișându-se, fără regrete, într-un un sutien decupat, de o nuanță argintie, care i-a acoperit doar o mică parte din piept.

Loredana Chivu și-a pus silicoanele de două kilograme în urmă cu trei ani

După ce și-a făcut intervenția de la nivelul sânilor, Loredana Chivu s-a declarat în sfârșit mulțumită. Ulterior, fosta asistentă TV a dezvăluit și motivul care a stat în spatele deciziei de a-și pune cele mai mari silicoane din România.

Potrivit declarațiilor sale, hotărârea a fost luată strict pentru ea, căci așa se simte mai împlinită:

„Tot ce mi-am făcut, mi-am făcut pentru mine, să mă simt eu împlinită, nu am făcut pentru vreun iubit sau pentru cineva anume. Pur și simplu asta mi-am dorit. Mi-am pus alte silicoane și mi-am făcut și o liposucție. Acum am un abdomen plat, o talie de viespe, sâni mari și pot spune că am și cel mai frumos fund de la noi din țară.”, spunea Loredana Chivu, în urmă cu trei ani, citată de click.ro.

