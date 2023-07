Loredana Chivu este printre cele mai admirate și curtate femei din showbiz, ea însăși recunoscând că primește cadouri de când se știe.

Fosta asistentă TV a dat câteva detalii din viața sa personală, fanii întrebându-se cum stă la capitolul dragoste.

Cine este bărbatul care o curtează intens pe Loredana Chivu. Mesajul transmis de blondină, după ce a primit cadouri scumpe

Loredana Chivu a declarat, în exclusivitate pentru Antena Stars, despre viața sa amoroasă, fără să dea prea multe detalii despre cel care îi face viața mai frumoasă. Fosta asistentă TV este răsfățată cu cadouri scumpe și buchete de flori. Mai mult, blondina susține că fericirea o atrage, nu o caută, și ea constă în lucruri mărunte, care chiar contează. În plus, a explicat ce-și dorește de la viitorul partener din viața sa.

„Am primit cadouri de la bărbați toată viață mea, adică încă de când eram mai mică primeam flori și nu neg. Fericirea nu o mai caut de mult timp, fericirea o găsesc și în oameni și trăiesc cu ea aproape în fiecare zi. Pentru mine fericirea constă în lucruri mărunte, fericirea o găsesc în cu totul alte părți, nu neapărat în alt om. Eu nu caut, eu atrag.

Sunt o femeie singură și îmi doresc o relație frumoasă, cu un bărbat care să mă merite. Sunt tânără, frumoasă și am tot viitorul înainte și chiar îmi doresc o relație”, a spus fosta asistentă TV, pentru Antena Stars.

Loredana Chivu nu vrea să-și mai amintească de fostul iubit, care a agresat-o fizic

Loredana Chivu părea că trăiește o adevărat poveste de iubire acum câteva luni, însă vedeta a recunoscut prin ce calvar a trecut din cauza fostului partener, de la care a primit și un inel de logodnă. Blondina nici nu vrea să mai audă de cel care i-a făcut mult rău.

„Nu vreau să vorbesc sub nicio formă, nici nu vreau să îl mai numesc în vreun fel, nu vreau să vorbesc sub nicio formă de acel individ.", a mai continuat ea, pentru Antena Stars.

Într-un alt interviu pentru Antena Stars, Loredana Chivu a mărturisit că a trăit clipe de coșmar mai multe luni, din cauza fostului iubit. Ultima dată, a bătut-o cu bestialitate, deși ieșise din operație.

„Trăiesc o perioadă foarte neagră. Am trăit în teroare de câteva luni bune de zile. Vă spun, cu mâna pe inimă, că am fost agresată fizic într-un mod... În ziua respectivă eu am ieșit dintr-o operație, eram o mână de om, o femeie. Am fost cusută pe viu în ziua respectivă și atunci am fost și agresată fizic. Bătută cu pumnii, cu picioarele. Este adevărul și am toate dovezile în acest sens.

În Columbia, eram departe de casă, și de atunci a început calvarul. (...) Ce poate să facă o femeie care efectiv nu poate să se miște, să se ridice din pat (n.r. pentru că era după operație). Înainte nu a ridicat la propriu mâna la mine pentru că nu i-am dat ocazia, dar au mai fost ceva scene de violență. A dat cu pumnii și picioarele în mașină, ăsta a fost un alt episod, cu alte luni în urmă, dar atunci cred că a găsit momentul oportun, eu fiind departe de casă, efectiv să mă snobească în bătaie.

Pentru mine a fost o situație care și în momentul de față este traumatizantă. Am rămas cu atacuri de panică. (...) Nu a existat niciun motiv real. (...) Am avut nevoie de spitalizare după acea agresiune și de alte operații pentru că am avut siliconul spart pe partea dreaptă de la fese. Am fost nevoită după această bătaie pe care am primit-o să ajung la spital, după care să fug într-un alt hotel”, a spus Loredana Chivu, pentru sursa citată anterior.