Loredana a renunțat la alimentul preferat al românilor. Diva se laudă cu o dietă de campion mondial

Loredana susține că ani de zile a făcut tot felul de excese, iar asta s-a reflectat în felul în care s-a simți și a arătat. Iată la ce aliment a renunțat diva ca să fie în formă maximă!

Loredana impresioneză cu fizicul pe care îl are la 53 de ani, dar recunoaște că este nevoie să facă unele sacrificii pentru a arăta atât de bine. Iată la ce plăcere culinară a renunțat actrița din serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”!

La ce aliment a renunțat Loredana, dar și ce a împins-o să facă această alegere

Loredana a dezvăluit că a renunțat la gluten, un aliment consumat de mulți români, deoarece o ajută să aibă un stil de viață cât mai sănătos.

Cântăreața nu doar că face sport regulat, dar este atentă și la ce mănâncă și are grijă să nu facă excese, căci altfel are de suferit. Astfel, diva se laudă că are dieta unui campion mondial, oferindu-l drept exemplu chiar pe jucătorul de tenis, Novak Djokovic.

„Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul.”, a declarat cântăreața pentru Unica, citată de Fanatik.

Ce o ajută pe Loredana să fie mereu în formă maximă la concertele pe care le susține

Loredana este mai mereu prinsă cu diverse proiecte artistice, așa că are nevoie să acorde o atenție sporită sănătății, dar și felului în care arată.

Pe lângă alimentație și sport, cântăreața a dezvăluit că două componente importante pentru felul în care arată și se simte sunt somnul și disciplina:

„Nu prea am timp să mă gândesc să arăt altfel, pentru că atunci când ești tot timpul plecat, pe drumuri, trebuie să ai un regim extrem de disciplinat de viață. Altfel nu ai avea energia să cânți două ore, să îți faci încălzirea, și fizică, dar și vocală. Trebuie să îți drămuiești foarte bine timpul, somnul, bineînțeles că mâncatul este esențial, pentru că el îți dă energia pe care trebuie să o consumi și, în același timp, să nu te încarci prea tare. Mâncăm mai puțin și avem mai multă energie.”, a mai spus cântăreața, citată de sursele menționate mai sus.

