Loredana, imagini de colecție. A îmbrăcat aceeași ținută pe care a purtat-o la 16 ani, când a cântat pe scena din Mamaia. Foto

După 37 de ani, cântăreața a îmbrăcat din nou ținuta cu care a câștigat Trofeul Mamaia din 1986, „fără să umble la pense”, precum ea precizează. Iată cum arăta Loredana la vârsta de 16 ani!

Loredana a recreat o celebră apariție pe care a avut-o la Mamaia în anul 1986, când a cântat piesa „Mă întreb ce să fac” și a câștigat Marele Trofeu. Iată despre ce este vorba!

Loredana a îmbrăcat aceeași ținută pe care a purtat-o când a câștigat Trofeul Mamaia din 1986

Loredana a împărtășit momentul special cu publicul larg, prin intermediul unei postări pe contul personal de Instagram.

Aceasta a urcat mai multe fotografii, care au surprins apariția din anul 1986 și pe cea din acest an, de la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia. Colajele care au generat multe reacții au venit însoțite și de o descriere extrem de emoționantă:

„1986 vs 2023: Quantum leap. După 37 de ani, am îmbrăcat din nou aceeași ținută cu care am câștigat la 16 ani Trofeul Mamaia ‘86... și fără să umblu la pense. Cine și-ar fi imaginat că după atâția ani, voi ajunge pe aceeași scenă de la Mamaia și voi avea la brațul meu propriul copil, pe Elena! Mulțumesc Universului și vă mulțumesc vouă, fanilor mei, care m-ați purtat în inimile voastre și mi-ați făcut drumul meu prin muzică neîntrerupt, atât de frumos, palpitant și plin de performanțe și dragoste!!”

Din aceste imagini, putem observa că doar nuanța părului diferă la divă, în timp ce trăsăturile, sileuta și talentul au rămas aceleași. Fanii au observat și ei acest detaliu și au ținut să își exprime aprecierea și nostalgia față de autenticitatea cântăreței:

„Vai ce frumoasă sunteți! Când eram mică abia așteptam să interpretați ceva cântec la festivalurile de vară. Eram fascinată de vocea dumneavoastră.”/„Loredana Groza e Loredana Groza! Și atât.”/„Ești unică! A ta voce, al tău stil, nu s-au schimbat. Din contră, ești cu adevărat Regina muzicii de la noi!”, au fost o parte din comentariile scrise de internauți la caruselul de fotografii postat de Loredana pe contul personal de Instagram.

La ce aliment a renunțat Loredana, dar și ce a împins-o să facă această alegere

Loredana a dezvăluit că a renunțat la gluten, un aliment consumat de mulți români, deoarece o ajută să aibă un stil de viață cât mai sănătos.

Cântăreața nu doar că face sport regulat, dar este atentă și la ce mănâncă și are grijă să nu facă excese, căci altfel are de suferit. Astfel, diva se laudă că are dieta unui campion mondial, oferindu-l drept exemplu chiar pe jucătorul de tenis, Novak Djokovic:

„Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul.”, a declarat cântăreața pentru Unica, citată de Fanatik.