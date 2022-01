Lorenzo Lamas împlinește în curând 64 ani. Cum arată astăzi bărbatul care a cucerit toată suflarea feminină cu șarmul lui

Lorenzo Lamas rămâne un etalon de frumusețe bărbătească, fiind unul dintre cei mai râvniți actori de la Hollywood în tinerețea sa. El s-a remarcat în rolul lui Lance Cumson din serialul Falcon Crest, serie în care Lorenzo apare de multe ori la bustul gol, punându-și în valoare forma fizică inegalabilă.

Actorul are milioane de fane în întreaga lume, iar pentru femei, la începutul anilor ’90, el a reprezentat un adevărat sex simbol. Lorenzo Lamas nu e doar un bărbat cu un trup de excepție, dar e și un actor talentat. Tocmai de aceea, faimosul actor a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru Cel mai bun actor dintr-un serial la acea vreme.

Lamas a devenit și mai cunoscut pentru rolul lui Reno Raines în serialul Renegade (1992-1997). El a mai jucat și în Big Time Rush (2009-2013), The Bold and the Beautiful (2004-2006) și multe alte producții de succes.

Cum a ajuns faimos Lorenzo Lamas

Lorenzo Lamas s-a născut în California și este fiul unor actori, moștenind talentul și pasiunea pentru cinematografie încă din copilărie. În 1979, Lorenzo a început să practice taekwondo, karate, Jujitsu, aikido și shotokan, reușind să aibă centura neagră la fiecare dintre aceste sporturi.

El a devenit actor încă de la vârsta de 5 ani, atunci când s-a dus la mama lui și i-a spus că el vrea să devină o stea de cinema. Atunci când l-a auzit, mama lui l-a susținut și mai mult și l-a îndrumat în lumea filmului.

Lamas a studiat actoria la cursul lui Tony Barr și a obținut primul său rol într-un serial TV în 1976. De atunci el a jucat în numeroase filme și seriale precum Switch, Sword of Justice, Dear Detective, Secrets of Midland Heights, Fantasy Island, The Love Boat și Hotel.

Lorenzo Lamas, un adevărat Don Juan

Datorită succesului său pe plan profesional, dar și a felului incredibil în care arată, actorul a avut noroc și pe plan amoros. Lorenzo Lamas a fost căsătorit de 5 ori și are 6 copii. Prima lui soție a fost Victoria Hilbert, căsnicie care a durat 1 an.

La scurt timp după divorț, în 1983, actorul s-a căsătorit cu Michele Cathy Smith, cu care are doi copii, pe Alvaro și pe Shayne. Cei doi au fost căsătoriți timp de 2 ani. După încheierea relației, actorul s-a iubit cu Daphne Ashbrook, o actriță, cu care are o fiică, pe Paton.

În 1989, Lorenzo s-a căsătorit cu actrița din serialul Renegade, pe nume Kathleen Kinmont. Căsnicia lor a durat până în 1993. Cea de-a patra soție a faimosului actor a fost Month Shauna Sand, cu care el s-a căsătorit în 1996. Cei doi au avut 3 fiice, pe Alexandra, Victoria și Isabella. El și soția lui au divorțat în 2002.

În 2011, după doar 5 luni de relație, Lorenzo s-a căsătorit cu Shawna Craig, care i-a devenit cea de-a 5-a soție. Din nefericire, în 2018 cei doi au divorțat. În 2020, Lamas a început o relație cu Kenna Scott, iar în februarie 2021 cei doi s-au logodit. Nunta va avea loc în mai anul acesta.

La vârsta de 64 ani, se vede că actorul și-a păstrat trăsăturile fizice pentru care a fost consacrat și cu care a făcut furori în tinerețe.

