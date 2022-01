Kevin Costner a împlinit de curând 67 ani. Cum arată acum actorul și care au fost rolurile care l-au consacrat

Kevin Costner este extrem de apreciat pentru rolurile pe care le-a jucat de-a lungul timpului, iar talentul său actoricesc a fost răsplătit cu numeroase premii. El a obținut de 2 ori Globul de Aur, un premiu Emmy, de 2 ori premiul Academiei de Film și 2 premii le Screen Actors Guild.

Filmele care l-au făcut pe faimosul actor să se remarce în lumea cinematografiei au fost The Untouchables și pelicula No Way Out. Astfel, anul 1987 a fost unul de excepție în cariera sa de actor.

Kevin Costner și-a descoperit pasiunea pentru film în facultate

Kevin Costner s-a născut și a crescut în California. Abia în ultimul său an de facultate a devenit interesat de actorie. În adolescență, din cauza jobului pe care îl avea tatăl lui, Kevin s-a mutat des și nu prea avea prieteni, lucru care l-a făcut să nu aibă prea multă încredere de sine.

Citește și: Miniseria "Hatfields & McCoys”, filmata in Romania, a castigat doua premii Emmy. Vezi care au fost ceilalti castigatori!

El a studiat Finanțe și și-a luat diploma în 1978. După ce a absolvit, s-a căsătorit cu Cindy Silva, iubita lui care lucra ca Cenușereasa la Disneyland. Costner începuse deja să participe la cursuri de actorie, dar nu îi spusese încă soției sale cât de tare își dorește să fie actor.

Când se întorceau din luna de miere, Kevin Costner s-a întâlnit în avion cu actorul Richard Burton despre care Kevin a spus mai târziu că l-a inspirat foarte mult să devină actor, încurajându-l să se țină de cursurile de actorie.

Cariera de succes a marelui actor

Filmul de debut al lui Kevin Costner a fost Sizzle Beach, USA. Pelicula a fost lansată în 1981. Actorul a jucat în numeroase producții de succes precum Bull Durham (1988), Field of Dreams (1989), Dances with Wolves (1990), JFK (1991), Robin Hood: Prince of Thieves (1991), The Bodyguard (1992), A Perfect World (1993), Wyatt Earp (1994), Message in a Bottle (1999), For Love of the Game (1999), Thirteen Days (2000), 3000 Miles to Graceland (2001), Dragonfly (2002), Rumor Has It (2005), The Guardian (2006), Mr. Brooks (2007), 3 Days to Kill (2014), McFarland, USA (2015), Draft Day (2014), Criminal (2016) și multe altele.

Filmul Waterworld este primul pentru care Kevin Costner este și producător. Cel de-al doilea film pe care l-a regizat este The Postman, peliculă lansată în 1997.

Citește și: GALERIE FOTO! Iata ferma unde Kevin Costner a filmat Dansand cu lupii si The Body Guard

Puțini știu însă faptul că marele actor este pasionat de muzica country și a avut o trupă numită Levin Costner & Modern West. În 2007 trupa sa country-rock a făcut un turneu, având spectacole la Rome și în Istanbul. În 2008, ei au lansat albumul Untold Truths.

Celebrul actor a fost căsătorit de 2 ori și are 7 copii din trei relații diferite. Cu Cindy Silva, prima lui soție, Kevin are 3 copii, Annie, Lily și Joe. După 16 ani de căsnicie, cei doi au divorțat. El a început o relație cu Bridget Rooney în 1994 și are cu ea un fiu pe nume Liam.

În 2004, Kevin Costner s-a căsătorit cu modelul Christine Baumgartner și au împreună 3 copii, pe Cayden, Hayes și Grace.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească