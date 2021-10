Lucy Lawless și Renee O’Connor, starurile din Xena, s-au reîntâlnit după 20 ani. Cum arată acum

Xena și Gabrielle, prietena de nădeje a Prințesei Războinice, s-au reîntâlnit după 20 de ani, iar fanii au fost extrem de entuziasmați. Cele două frumoase actrițe s-au întâlnit în Noua Zeelandă și, de această data, nu au mai fost pe un platou de filmare asemănător cu cel din Xena.

Motivul pentru care Lucy și Renee s-au reîntâlnit a fost legat de filmările pentru sezonul 2 din “My Life Is Murder,” serialul ce se difuzează pe Acorn TV.

Aceasta este prima dată când cele două faimoase actriță apar amândouă în fața camerei după încheierea filmărilor pentru Xena în 2001.

Xena și Lucy, din nou împreună pe platourile de filmare

“Am avut asta în minte încă din sezonul 1 și am fost dezmăgită că nu am reușit mai devreme. Dar în cel de-al doilea sezon, am reușit”, a declarat Lucy, în vârstă de 53 ani, într-un interviu pentru publicația The Post.

“Cei din Noua Zeelandă au înțeles cât de importantă este această reuniune pentru noi și pentru acest show, devenind și un beneficiu pentru industria turismului. Faptul că ne-am reunit după 20 de ani este un lucru mare și ei au făcut asta să se întâmple. Sunt extrem de recunoscătoare”, a mai adăugat Lucy, potrivit New York Post.

În episodul 1 din sezonul 2, care va avea premiera pe 25 octombrie, Alexa Crowe, interpretată de Lucy Lawless, și echipa ei cercetează moartea suspectă a unui lider de grupare, iar principalul suspect este chiar soția lui, Clarissa, interpretată de Renee O’Connor.

Renee a adăugat că este extrem de încântată că a putut lucra din nou colega ei din serialul Xena. Renee, acum în vârstă de 50 ani, a apărut ultima oară pe sticlă într-un serial din 2008 numit “Criminal Minds”.

Cele două frumoase actrițe au filmat scenele pentru sezonul 2 din “My Life Is Murder” în plină pandemie, în condiții destul de dificile.

“Am stat 2 săptămâni în carantină și apoi, când terminat perioada, a trebuit să mai rămân 5 zile, ceea a fost benefic pentru că filmam pentru un proiect drag mie în America”, a mai menționat Renee.

În ultimii ani, actrița care a jucat rolul lui Lucy în serialul Xena s-a focusat mai mult pe actorie la nivelul de piese de teatru. Ea a mărturisit că proiectul pe care îl terminase chiar înainte să înceapă pandemia, acum 2 ani, a fost Macbeth a lui Shakespeare.

Renee a mărturisit că i-ar plăcea tare mult ca proiectele ei să nu se rezume doar la piese de teatru și să se întoarcă și pe micile ecrane, poate în noi show-uri TV.

