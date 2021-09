Luis Gabriel, cântărețul care a cucerit România cu piesa "Toate Diamantele", gest neașteptat față de iubita lui, Haziran

A strans peste 80 de milioane de vizualizari pe Youtube, este dorit de toate domnișoarele din România și se pare că acum și-a găsit aleasa inimii, pe Haziran. Această însă are o interdicție din partea iubitului său.

De ce nu o lasă Luis Gabriel pe iubita sa să cânte manele, deși el este manelist

Luis Gabriel i-a interzis iubitei sale, Harizan, să mai meargă la evenimente unde se cântă manele. Artistul este cam gelos și nu vrea ca relația lor să se rupă.

"Nu-i tai aripile! Am fost înțeles greșit! Îi tăiam aripile doar dacă nu o mai lăsam să cânte deloc, dar nu o las eu. Nu că nu o las eu, dar a fost decizia mea și a ei de când ne-am cunoscut", spune Luis Gabriel.

"Noi când ne-am cunoscut ni s-a spus din start de către producătorul nostru să știți că este greu să aveți o relație în meseria pe care o aveți. Sunteți amândoi artiști, amandoi trebuie să plecați în turnee, în afară și o să fie foarte greu. Noi am stat și am gândit-o foarte bine și am zis o să ajungă relația să se distrugă din cauza geloziei pentru că este inevitabil", a spus Haziran.

Teama cea mai mare a lui Luis este că iubita lui s-ar putea confrunta la evenimente de manele cu situații dure și oameni cu un comportament neadecvat: “Am lăsat-o la evenimente, dar unde s-a cântat folclor, ea cântă și folclor. Dar la program de manele, nu este bazată foarte tare. Nu a cântat manele, cântă de foarte puțin timp. Mi-ar fi ușor să o iau cu mine peste tot. Am lăsat banii deoparte și am vrut să fiu mai liniștit pentru liniștea ei. (...) Ca doamnă trebuie să ai atitudinea ta să fii și să-ți câștigi respectul alt fel”, spune manelistul la Xtra Night Show de la Antena Stars.

Însă și Haziran este de aceeași părere: “Oricum asta s-ar fi întâmplat pentru că nici eu nu mă simt prea bine să cânt manele, sinceră să fiu, la evenimente. Sunt mult mai liniștită atunci când cânt populară”.

Cine este Haziran, iubita lui Luis Gabriel

Haziran este o tânără domnișoară blondă, care împărtășește aceeași pasiune pentru muzică cu iubitul său, Luis Gabriel. Deși foarte tineri, cei doi au decis să ia viața în piept și să-și asume o relație în adevăratul sens al cuvântului. Stau în aceeași casă, împart aceleași lucuri, aceeași dragoste pentru muzică, dar șia celeași responsabilități.

Relația lor merge șnur, mai ales că lucrează la proiecte comune și tot timpul și-l petrec unul alături de celălalt. Tinerii și-au pus deja bazele carierei și vor să muncească cât de mult se poate pentru a evolua în industria muzicală. Ambii sunt mândri de ceea ce au reușit să realizeze împreună, dar și separat și se privesc cu admirație la fiecare pas.

Cine este Luis Gabriel

Luis Gabriel a devenit cunoscut după ce a lansat piesa "Toate diamantele", alături de Ionuț Cercel. Dacă în anii 2000 Ionuț Cercel, fiul lui Petrică Cercel, rupea scenele alături de manelişti celebri la doar 12 ani, ei bine acum s-a reprofilat. A lăsat deoparte microfonul şi a devenit "maşină de hit-uri".

Fostul copil fantastic al muzicii de petrecere, Ionuţ Cercel este acum un artist complet transformat și descoperă tinere talente. Acesta a fost mâna dreaptă a lui Luis Gabriel, a cărui an de glorie a fost 2020, atunci când melodia "Toate Diamantele" s-a auzit în întreaga țară, chiar și pete hotare.

